Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки
Росія посилила обстріли на фронті зранку 20 квітня. Найбільше ворог активізувався на Покровському та Сіверському напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів главі держави щодо фронту станом на 12:00.
За словами президента, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантами дронів-камікадзе (станом на 10:00 перемир'я тривало вже 16 годин). Зеленський наголосив, що лише по FPV-дронах зафіксували збільшення застосування у два рази з боку російської армії.
"Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння", - заявив Зеленський.
Згідно з доповіддю Сирського, з 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.
Перемир'я в Україні на Великдень
У суботу, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що наказав припинити вогонь на 30 годин - з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Україна погодилася на так зване "великоднє перемир'я". Проте президент Володимир Зеленський наголосив, що українські війська будуть відповідати дзеркально на дії російських окупантів.
Як зазначають українські військові, російська армія не припинила повністю обстріли та атаки на фронті. Крім того, продовжуються ворожі удари по цивільних. Зокрема, у Херсонській області загинув чоловік через обстріл РФ.
Більше про перемир'я на Великдень, як на нього відреагували в Україні на Заході - у матеріалі РБК-Україна.
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