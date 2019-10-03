Скандал с Укрзализныцей и клопами получил продолжение

Укрзализныця оказалась в скандале (Коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця шокировала пассажирку ужасными условиями

Укрзализныця, которая угодила в скандал из-за клопов в люксовом вагоне Рахов-Киев, на жалобу пассажирки не отвечает. В организации женщине обещали перезвонить, но так этого и не сделали. Об этом Маричка Криштопа сообщила на своей Facebook-странице.

"А пока наши СМИ называют меня "жертвой клопов" (на самом деле, нет. жертвы - это уже совсем мертвые), а российские - "бандеровской хвойдой, которой так и надо" Укрзализныця - Ukrzaliznytsia, на горячей линии которой обещали позвонить днем, молчит", - написала Маричка.

Автор поста возмущена бездействием Укрзализныци и считает, что если вагон в ненадлежащем состоянии -то его просто не нужно предоставлять людям.

"Не можете дать нормальный вагон - отмените вообще, не справляются люди у вас с уборкой - найдите других, не умеете выходить достойно из ситуации - то учитесь", - написала Маричка.

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Также автор поста отметила, что не нужно ее называть "мажоркой", деньги она честно заработала. Также она опубликовала фотографию билетов, чтобы люди не думали, что ее пост фейковый.

Скриншот поста (facebook.com/marichka.kryshtopa)

Как мы ранее писали, Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за клопов в вагоне люкс в поезде сообщением Рахов - Киев. Об этом сообщила пассажирка, которой пришлось столкнуться с неподобающими условиями поездки при очень высокой стоимости билета.