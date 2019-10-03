Скандал з Укрзалізницею і клопами отримав продовження

Укрзалізниця опинилася в скандалі (Колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця шокувала пасажирку жахливими умовами

Укрзалізниця, яка потрапила в скандал через клопів в люксовому вагоні Рахів-Київ, на скаргу пасажирки не відповідає. В організації жінці обіцяли передзвонити, але так цього і не зробили. Про це Марічка Криштопа повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"А поки наші ЗМІ називають мене "жертвою клопів" (насправді, немає. жертви - це вже зовсім мертві), а російські - "бандерівською хвойдою, якій так і треба" Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia, на гарячій лінії якої обіцяли зателефонувати вдень, мовчить", - написала Марічка.

Автор посту обурена бездіяльністю Укрзалізниці і вважає, що якщо вагон у неналежному стані -то його просто не потрібно надавати людям.

"Не можете дати нормальний вагон - зніміть взагалі, не справляються люди у вас з прибиранням - знайдіть інших, не вмієте виходити гідно з ситуації - то вчіться", - написала Марічка.

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Також автор посту зазначила, що не треба її називати "мажоркой", гроші вона чесно заробила. Також вона опублікувала фотографію квитків, щоб люди не думали, що її пост фейковий.

Скріншот поста (facebook.com/marichka.kryshtopa)

Як ми раніше писали, Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через клопів у вагоні люкс у потязі сполученням Рахів - Київ. Про це повідомила пасажирка, якою довелося зіткнутися з неналежними умовами поїздки при дуже високій вартості квитка.