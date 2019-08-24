Скандал с украинским флагом: Усик грубо ответил фанату

Александр Усик, который недавно провел эфир со скандальным журналистом Анатолием Шарием, попал в новый скандал. Боксер на своей страничке в Instagram опубликовал фото с желто-синим украинским флагом и поздравил украинцев с государственным праздником. Но не все фанаты поняли его, в комментариях поднялась волна критики и негодования.

В комментариях под снимком российский один из подписчиков спорстсмена задал вопрос: "С днем какого флага?" и опубликовал флаг России.

Усик в достаточно простой форме ответил ему : "В вашем случае, с флагом ЛГБТ".

Скриншот поста (instagram.com/usykaa)

Дальше среди подписчиков развернулась настоящая война. Одни утверждали, что россияне и украинцы братья, другие писали, что Усик только украинский боксер. Некоторые спросили, одобряет ли пост журналист Шарий, с которым боксер недавно провел прямой эфир. Также боксеру указали на то, что он мог сделать пост на украинском языке.

На день позже чем у России, все у нас перенимаете.

Александр, уважаю Вас как спортсмена и человека, а так же весь народ Украины, где много друзей и даже родственники. Но флаг лгтб ставить вместо флага РФ это минимум некрасиво. Причем у нас гей парады запрещены...

То есть, Шарий одобряет?

Хотя бы в таком случае на украинском написал. Стыдно!

Скриншот комментариев (instagram.com/usykaa)

Как ранее мы сообщали, Александр Усик провел прямой эфир со скандальным пророссийским журналистом и блогером Анатолием Шарием.

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