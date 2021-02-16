Скандал с учебником по истории: украинцы - дикое племя, а Россия основала Одессу

Учебник по истории Украины за 8-й класс вызвал скандал из-за откровенной пропаганды в нем "русского мира". Украинцев в нем называют чуть ли не "отсталой" первобытной нацией, а наши южные города якобы основаны россиянам.

Об этом говорится в сюжете канала "Украина"

Эксперты говорят, что таким образом в головы школьников закладывается откровенная концепция "Новоросии".

Такой учебник готовится попасть на парты школьников уже в следующем году. Пока же он не напечатан и не издан. И посыл в нем звучит так, что Россия - основала едва ли не весь Юг Украины - Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь.

Множество ошибок заметил профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко. Особенно его возмутил отрывок об освоении Харьковщины и Сумщины в XVII веке.

"Украинцы отправлялись туда на сезонные работы, охотиться, рыбачить, пасечниковать и так далее. Пространство осваивали путем приближенного к первобытным временам противостояния человека и природы", - описываются исторические события в учебнике.

Таким образом украинцев, которые в XVII веке уже имели Магдебургское право, развитую письменность, описывают, как дикое племя.

Профессор говорит, что утвержденный официально МОН учебник не проверили толком даже на плагиат.

"Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы "русского мира" и концепции "Новороссии", - говорит эксперт.

Историки говорят, что русские не основывали городов на нашей территории, они лишь строили крепости из камня для своих гарнизонов. Такое искажение тянется еще со времен СССР.

"Именно эти тезисы основания русскими украинских городов, а не крепостей из камня - эта тенденция известна со времен Советского Союза", - утверждает историк Александр Алферов.

Книгу обещают отправить на проверку в НАН, но если огрехи там обнаружены не будут, учебник может попасть в школьные библиотеки.

Учебник по истории Украины попал в скандал (видео: Канал "Украина")