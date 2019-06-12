Рейсы SkyUp из "Борисполя" выполняются по расписанию

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Аэропорт подготовил обращение к Государственной авиационной службе

Аэропорт "Борисполь" подготовил обращение к Государственной авиационной службе Украины с просьбой предоставить разъяснение относительно дальнейших действий в отношении авиакомпании SkyUp. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Первый заместитель генерального директора Международного аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне отметил, что постановление суда еще не вступило в законную силу, в связи с подачей апелляции SkyUp Airlines на решение суда первой инстанции.

"Рейсы SkyUp Airlines выполняются согласно расписанию. Пассажирам советую сохранять спокойствие и вовремя приезжать в аэропорт. Относительно ситуации с решением Барышевского районного суда, аэропорт подготовил обращение к Государственной авиационной службе Украины с просьбой предоставить разъяснение относительно наших дальнейших действий", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба авиакомпании SkyUp Airlines сообщила, что это постановление "не имеет никаких законных оснований. Кроме того, суд данной инстанции не имел права выносить постановление о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины".

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение в правовом поле решить вопрос продолжения работы авиакомпании SkyUp.

Как известно, Барышевский районный суд Киевской области временно остановил действие лицензии авиакомпании "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевозок пассажиров воздушным транспортом.