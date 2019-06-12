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Суд приостановил лицензию украинского лоукостера

Новости » Экономика    12.06.2019 - 10:26
Суд приостановил лицензию украинского лоукостера
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Министр инфраструктуры уже заявил, что авиакомпания продолжит летать

Барышевский районный суд Киевской области временно остановил действие лицензии авиакомпании "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевозок пассажиров воздушным транспортом. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение суда в Едином госреестре судебных решений.

Согласно решению суда, действие лицензии приостановлено в рамках обеспечения иска к компании.

"Приостановить действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, выданной ООО "Авиакомпания Скайап" на основании приказа Государственной авиационной службы Украины от 18.05.2018 №454 "О принятии решения о выдаче лицензии по перевозке пассажиров воздушным транспортом" до разрешения данного иска по существу", - говорится в решении суда.

В самой компании отметили, что истец якобы не пользовался услугами SkyUp Airlines и не являлся ее клиентом. Кроме того, компания утверждает, что суд не может приостановить действие лицензии, так как она выдавалась специальным органом.

В то же время министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что районный суд нет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. "Это является прерогативой исключительно административного суда", - написал он на своей странице в Facebook.

"Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает", - добавил он.

Суд приостановил лицензию украинского лоукостера

Напомним, крупнейший лоукостер Европы, авиакомпания Ryanair, начал работать в Украине в 2018 году. 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 года в Украину зашел крупнейший автобусный лоукостер Европы - немецкая транспортная компания Flixbus.

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