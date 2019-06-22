Скандал со SkyUp: дело получило неожиданный поворот (видео)

Авиакомпании SkyUp Airlines решением Барышевского райсуда Киевской области 24 мая временно остановили действие лицензии, однако полеты все равно продолжились. Ситуация вызвала большой скандал, компания обжаловала вердикт, а топ-чиновники также включились в проблему. Дело в том, что в исковом заявлении, которое удовлетворил суд, значится Оксана Пасенко, но женщина никогда не пользовалась услугами авиаперевозчика.

Как выяснилось, она на самом деле даже не писала эту жалобу на SkyUp. Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" пообщались с жительницей города Барышевка, и она рассказала, что уже обратилась в Нацполицию с заявлением, передает "Радио Свобода".

"Я иск написала, что я туда (в суд) не обращалась и не пользовалась услугами (SkyUp)", - заявила Пасенко.

Видео: facebook.com/corruption.schemes

Женщина подтвердила, что не была клиенткой авиакомпании, сейчас временно не работает, за границей не бывает, и отдыхает дома.

Отметим, что в исковом заявлении говорится о том, что у частного украинского авиаперевозчика компании SkyUp часто происходят задержки рейсов, а также "системное невыполнение обязательств перед клиентами".

Фото: radiosvoboda.org

Обращение Пасенко в правоохранительные органы относительно того, что иск против SkyUp она не писала, принято и зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что районный суд не имеет компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части.

Отметим также, что по мнению экспертов, авака на авиакомпанию может быть происками конкурентов.

К слову, глава Мининфраструктуры Омелян увидел в этом решении следы совладельца крупнейшего авиаперевозчика Украины, компании МАУ, которая принадлежит Игорю Коломойскому.

Также сообщалось, что комментируя ситуацию с приостановкой лиценции авиакомпании SkyUp премьер Владимир Гройсман дал поручение в правовом поле решить вопрос продолжения работы перевозчика. Глава правительства подчеркнул, что "иногда некоторые индивидуумы судебной системы принимают решения, которые на голову не налазят".