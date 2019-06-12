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Гройсман вмешался в ситуацию с лоукостером SkyUp

Новости » Экономика    12.06.2019 - 12:51
Гройсман вмешался в ситуацию с лоукостером SkyUp
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер заявил, что решения некоторых судов "на голову не налазят"

Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение в правовом поле решить вопрос продолжения работы авиакомпании SkyUp, у которой суд приостановил лицензию. Об этом он сказал на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман заверил в том, что уважает украинский суд, поскольку это независимая ветвь власти.

"Я не хочу влиять на украинские суды, но иногда некоторые индивидуумы судебной системы принимают решения, которые на голову не налазят", - сказа он.

Премьер напомнил, что Барышевский районный суд приостановили лицензию авиакомпании SkyUp.

"Уважая судебную власть, и не вмешиваясь в судебную системы, хочу сказать, что у некоторых индивидуумов есть конфликт со здравым смыслом. Мы начали создавать цифровую таможню, суд запретил… Мы начали привлекать инвестиции в государственное имущество - суд остановил нам это. Это все остановлено, это приводит к проблемам и отсутствию инвестиций", - сказа он.

Гройсман поручил Минюсту подготовить по всем таким случаям персональное письмо ко всем органам судебной власти и на имя президента. "Я буду все делать, чтобы новая Верховная рада приняла правильные законы, чтобы мы получили судебную власть с высоким уровнем уважения общества", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Барышевский районный суд Киевской области временно остановил действие лицензии авиакомпании "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевозок пассажиров воздушным транспортом.

В то же время министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что районный суд не имеет компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части, поскольку это является прерогативой исключительно административного суда.

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