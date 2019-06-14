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Скандал с SkyUp: что будет дальше с авиакомпанией

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 11:17
Скандал с SkyUp: что будет дальше с авиакомпанией
Скандал с компанией SkyUp (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали, стоит ли паниковать туристам, которые уже купили билеты

Украинская авиакомпания SkyUp, которая на днях угодила в скандал из-за решения Барышевского суда, продолжает совершать рейсы, несмотря на запреты. О том, что будет дальше с лоукостером, рассказали в издании Vesti.

Компания SkyUp уже обжаловала решение Барышевского суда о приостановке лицензии. Они продолжают совершать рейсы, так как выполнение распоряжения районного суда может привести к транспортному коллапсу и сотням испорченных отпусков. В компании говорят, что иск абсурден, так как женщина, которая подала в суд, не является клиенткой авиакомпании. Государственная авиаслужба, которая может приостановить лицензию компании, ограничилась подачей запроса в Барышевский суд о разъяснении такого решения.

"Истец не могла купить билет на рейс Киев — Шарм-эль-Шейх, который она указывает в исковом заявлении, поскольку подобных билетов физически не существует. По собственным данным авиакомпании SkyUp Airlines, а также по данным туроператоров-партнеров, туриста или пассажира с такими именем и фамилией никогда не было", — заявили в SkyUp.

Скандал с SkyUp: что будет дальше с авиакомпанией

SkyUp попала в скандал - что делать туристам (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты не исключают, что атака на авиакомпанию – это происки конкурентов. Однако известно, что рейсы SkyUp часто задерживают в Борисполе, и чаще всего это происходит из-за хендлинговых компания, которые обслуживают рейсы и занимаются багажом и уборкой салонов.

"В нашем случае было так: самолет стоит, экипаж есть, а хендлинг возится и возится. Не полчаса, как обычно, а часа полтора. Дальше аэропорт Борисполь,  не дает разрешения на взлет, еще 40 минут проходит. И это днем в субботу. В то время как час пик в аэропорту — утро и вечер в будни", — рассказала изданию одна из пассажирок.

Хендлинговые компании в свою очередь жалуются, что из-за SkyUp у них прибавилось работы и даже готовы объявить забастовку.

Авиаэксперт Александр Мироненко отметил, что в компании самый молодой флот и по статистике перевозок они за прошлый год дали очень хорошие показатели. Он считает, что SkyUp не лишат лицензии.

"Я думаю, что государство будет делать все возможное, чтобы авиакомпания не остановилась. Госавиаслужба открыто не демонстрирует, что есть претензии к безопасности полетов", - сказал Мироненко.

Кроме того, туроператоры поспешили успокоить пассажиров и отметили, что паниковать из-за купленных билетов не стоит.

"То, что решение суда не совсем правильное, даже не обсуждается. Скорее всего, это не совсем разумный ход кого-то из обиженных этой авиакомпанией. Безусловно, у этой авиакомпании есть не очень хорошая история. Слишком часто у них задерживаются рейсы, срываются перевозки и так далее. Но это не основание для остановки лицензии компании. Если бы это было так, то это вызвало бы большие проблемы на рынке авиаперевозок. Эта компания позиционирует себя как лоукостер и завязана на многих чартерных программах", - сообщил президент туристической компании "Гамалия" Игорь Голубаха.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Борисполе почти на сутки застряли пассажиры.

А также рассказывали о том, как при выборе турооператора не влипнуть в неприятности.

Скандал с SkyUp: куда бежать туристам, у которых на руках билеты Гройсман вмешался в ситуацию с лоукостером SkyUp
Новости Украины скандалавиакомпанияSkyUp
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