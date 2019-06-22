ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандал со SkyUp: дело получило неожиданный поворот (видео)

STYLERЖизнь    22.06.2019 - 18:05
Скандал со SkyUp: дело получило неожиданный поворот (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

SkyUp временно лишили лицензии из-за странного иска

Авиакомпании SkyUp Airlines решением Барышевского райсуда Киевской области 24 мая временно остановили действие лицензии, однако полеты все равно продолжились. Ситуация вызвала большой скандал, компания обжаловала вердикт, а топ-чиновники также включились в проблему. Дело в том, что в исковом заявлении, которое удовлетворил суд, значится Оксана Пасенко, но женщина никогда не пользовалась услугами авиаперевозчика.

Как выяснилось, она на самом деле даже не писала эту жалобу на SkyUp. Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" пообщались с жительницей города Барышевка, и она рассказала, что уже обратилась в Нацполицию с заявлением, передает "Радио Свобода".

"Я иск написала, что я туда (в суд) не обращалась и не пользовалась услугами (SkyUp)", - заявила Пасенко.

 Видео: facebook.com/corruption.schemes

Женщина подтвердила, что не была клиенткой авиакомпании, сейчас временно не работает, за границей не бывает, и отдыхает дома. 

Отметим, что в исковом заявлении говорится о том, что у частного украинского авиаперевозчика компании SkyUp часто происходят задержки рейсов, а также "системное невыполнение обязательств перед клиентами".

Скандал со SkyUp: дело получило неожиданный поворот (видео)

Фото: radiosvoboda.org

Обращение Пасенко в правоохранительные органы относительно того, что иск против SkyUp она не писала, принято и зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что районный суд не имеет компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. 

Отметим также, что по мнению экспертов, авака на авиакомпанию может быть происками конкурентов.

К слову, глава Мининфраструктуры Омелян  увидел в этом решении следы совладельца крупнейшего авиаперевозчика Украины, компании МАУ, которая принадлежит Игорю Коломойскому.

Также сообщалось, что комментируя ситуацию с приостановкой лиценции авиакомпании SkyUp премьер Владимир Гройсман дал поручение в правовом поле решить вопрос продолжения работы перевозчика. Глава правительства подчеркнул, что "иногда некоторые индивидуумы судебной системы принимают решения, которые на голову не налазят".

Пассажиры заблокировали терминал: туристов снова "маринуют" в Борисполе Пугали и кричали на детей: МАУ "ограбила" команду девочек-спортсменок
Новости Украины скандаллицензияавиаперевозкиSkyUpСуд
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь