Скандал з "російським" борщем отримав продовження: Клопотенка звинуватили у брехні
Посол України в Японії відреагував на нещодавню заяву шеф-кухаря й ресторатора Євгена Клопотенка, буцімто в країні Вранішнього Сонця "поширена думка, що борщ - російська страва".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме написав український посол і як на це відреагував кухар і підприємець.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки посла України в Японії Сергія Корсунського та Євгена Клопотенка у Facebook.
Як посол прокоментував заяву Клопотенка
Після того, як мережею поширився допис Клопотенка, буцімто в Японії не беруться відкривати український монозаклад із борщем, оскільки його там вважають "російською стравою", на ситуацію відреагував Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.
"Ні, це не відповідає дійсності", - наголосив він.
Посадовець зауважив, що в Японії впродовж двох років "відкрито з десяток ресторанів української кухні, де подають борщ".
"У травні відкриваємо черговий, у Нагої. Постійно по всій країні українська громада проводить фестивалі борщу, і японці чудово знають, що борщ - то українська страва", - розповів посол.
Він додав також, що "думка одного японця, який "відмовив" свідчить, що він чи вона просто не компетентний у тій справі, якою намагається займатися".
Допис Корсунського (скріншот: facebook.com/s.v.korsunsky)
Що Клопотенко відповів послу
У коментарях до публікації Корсунського український ресторатор зауважив, що "ми всі робимо одну велику справу".
"Але ще й багато роботи попереду, щоб таких прикрих ситуацій не було, бо пропаганда ворога підступна! Єднаємось і лупаємо цю скелю", - додав Клопотенко.
Крім того, він вкотре нагадав, що "рівень підтримки України в Японії - неймовірний".
Коментар Клопотенка на допис посла (скріншот: facebook.com/s.v.korsunsky)
Нагадаємо, раніше Клопотенко розповідав, чи може українець не любити борщ.
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