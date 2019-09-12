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Скандал в одеській поліції отримав несподіване продовження: подробиці (відео)

STYLERЖиття    12.09.2019 - 12:39
Скандал в одеській поліції отримав несподіване продовження: подробиці (відео)
Одеську патрульну Зою Мельник звільнили після критики керівництва (Фото: колаж РБК-Україна)

Патрульна Зоя Мельник розповідала про методи роботи правоохоронних органів

Скандал в одеській поліції після розповіді патрульної Зої Мельник про реагування тільки на деякі виклики та про встановлені керівництвом плани для співробітників правоохоронних органів щодо протоколів та штрафів викликав широкий резонанс і закінчився "чисткою кадрів". Під неї потрапила і сама дівчина - її звільнили.

Зоя написала у своєму Facebook, що хоч і вважає наказ незаконним, але не засмутилася.

"Плаче невтішна безробітна Мельник після ознайомлення з наказом про звільнення", - підписала вона фото, на якому посміхається.

Скандал в одеській поліції отримав несподіване продовження: подробиці (відео)

Одеську патрульну Зою Мельник звільнили після критики керівництва (Фото: facebook.com/zoya.melnik)

Також в коментарях до посту дівчина попередила "всяких нехороших чиновників" про те, що тепер її ніщо не стримує і мовляв хай вони готуються до нових викриттів, і незабаром "буде ще веселіше".

Скандал в одеській поліції отримав несподіване продовження: подробиці (відео)

Фото: скрін (facebook.com/zoya.melnik)

Дівчина розповіла, що звільнилася 10 вересня.

"Я пам'ятаю, як раділа 4 роки тому, дізнавшись, що успішно пройшла всі етапи відбору в поліцію. Сьогодні я рада не менше, а то й більше. Велике спасибі за знання, за цікавий досвід, так, хто б що не говорив, поліцейський - одна з найцікавіших професій і я ні краплі ні про що не шкодую. Було тут і хороше, і погане, і різне, і де б я ще отримала такий багатий і безцінний досвід.

І особливо велике спасибі за сьогоднішній наказ про звільнення! Без краплі сарказму, я не змогла приховати свою радість на подив колег. Хтось з нас повинен був зробити цей крок, рано чи пізно", - написала Мельник.

Скандал в одеській поліції отримав несподіване продовження: подробиці (відео)

Одеську патрульну Зою Мельник звільнили після критики керівництва (Фото: facebook.com/zoya.melnik)

Нагадаємо, що після скандалу, які викликали критичні розповіді Зої в Facebook про те, що патрульна поліція перетворюється на стару ДАІ, до Одеси з Києва прибула службова перевірка, за результатами якої були звільнені кілька командирів батальйонів.

Мельник також позбулася роботи, але готова йти до суду і доводити, що наказ є незаконний, передає ТСН.

В поліції запевнили, що дівчину звільнили за дисциплінарні порушення: нібито вона систематично спізнювалася на службу, порушувала вимоги-приписи Національної поліції, спала на роботі та інше.

Одеську патрульну Зою Мельник звільнили після критики керівництва (Відео: YouTube / ТСН)

Користувачі мережі у коментарях до розповіді Мельник про її звільнення зичать їй удачі та кажуть слова підтримки.

  • Ти розумниця і красуня! Нехай тобі повезт!
  • Прикро. Зоя ви молодчинка. Дуже добре виглядаєте. Так тримати!
  • Знайдеш собі гідне заняття, якщо не блог, то щось інше;
  • Вам відсутність жетона до лиця;
  • А мені шкода, що порядних людей все менше в поліції...

Скандал в одеській поліції отримав несподіване продовження: подробиці (відео)

Скандал в одеській поліції отримав несподіване продовження: подробиці (відео)

Скандал в одеській поліції отримав несподіване продовження: подробиці (відео)

Скандал в одеській поліції отримав несподіване продовження: подробиці (відео)Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Львові у ДТП з участю поліції постраждали двоє пішоходів. Водій поліцейського позашляховика наїхав на двох жінок.

Нагадаємо, на початку серпня відбувся гучний скандал з командиром батальйону Київського поліції, який влаштував дебош в центрі Одеси. У поліції пояснили, що у правоохоронця стався напад і раптовий психічний розлад.

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