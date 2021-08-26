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Скандал в Одесской области: на юбилей города привезли российского певца (фото)

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Одесская область, Четверг 26 августа 2021 15:26
Скандал в Одесской области: на юбилей города привезли российского певца (фото) Под Одессой на концерте ко дню города выступил российский певец Малинин (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Одесской области с размахом отпраздновали юбилей города Болград. Город отметил свое 200-летие и чиновники решили отметить праздник с размахом, а поэтому привезли в Болград звезду советской эстрады Александра Малинина.

Фото Малинина опубликовали на своей странице в Facebook экс-глава Одесской ОГА Николай Скорик и заместитель главы Одесского облсовета Вадим Шкаровский.

"К 200-летию Болграда команда оппозиции Николая Скорика организовала для горожан ряд праздничных мероприятий. Кульминацией вечера стал концерт Александра Малинина. Выступить для болградцев певца пригласил Николай Скорик, который связан с артистом давней дружбой", - говорится в сообщении политика.

Жители Болграда концерту обрадовались, так как не часто в город приезжают эстрадные звезды. А вот пользователи в социальных сетях от этого концерта не пришли в восторг, так как Александр Малинин – российский певец.

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Скандал в Одесской области: на юбилей города привезли российского певца (фото)Скандал в Одесской области: на юбилей города привезли российского певца (фото)Скандал в Одесской области: на юбилей города привезли российского певца (фото)

Александр Малинин на праздновании 200-летия города Болград

За последние годы Малинин не был замечен в скандалах и оккупированные территории Крыма и Донбасса он не посещал. Запрета на посещение Украины у Малинина нет, так как он не подписывал никаких коллективных писем, об Украине в негативном ключе не высказывался и законы не нарушал.

В 2004 году музыкант даже получил от президента Кучмы звание "Народный артист Украины".

Однако в скандалы неоднократно попадал сын певца – Никита Малинин, который активно гастролировал в оккупированном Крыму и был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2017 году Александр Малинин спел в Киеве на украинском языке.

А также рассказывали о том, что российский комментатор оклеветал украинских паралимпийцев.

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