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Скандал в Одеській області: на ювілей міста привезли російського співака (фото)

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Одеська область, Четвер 26 серпня 2021 15:26
Скандал в Одеській області: на ювілей міста привезли російського співака (фото) Під Одесою на концерті до Дня міста виступив російський співак Малінін (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одеській області з розмахом відсвяткували ювілей міста Болград. Місто відзначило своє 200-річчя і чиновники вирішили відзначити свято з розмахом, а тому привезли в Болград зірку радянської естради Олександра Малініна.

Фото Малініна опублікували на своїй сторінці в Facebook ексглава Одеської ОДА Микола Скорик і заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський.

"До 200-річчя Болграда команда опозиції Миколи Скорика організувала для городян ряд святкових заходів. Кульмінацією вечора став концерт Олександра Малініна. Виступити для болградців співака запросив Микола Скорик, який пов'язаний з артистом давньою дружбою", - йдеться в повідомленні політика.

Жителі Болграда концерту зраділи, оскільки не часто в місто приїжджають естрадні зірки. А ось користувачі в соціальних мережах від цього концерту не прийшли в захват, через те, що Олександр Малінін – російський співак.

  • Ви на розпродажі його взяли? Малініна береш, Газманов в навантаження
  • На Баскова став схожий. Восковий якийсь.
  • З нафталіну дістали або з Музею мадам Тюссо?
  • Бракує Кобзона і Распутіної

Скандал в Одеській області: на ювілей міста привезли російського співака (фото)Скандал в Одеській області: на ювілей міста привезли російського співака (фото)Скандал в Одеській області: на ювілей міста привезли російського співака (фото)

Олександр Малінін на святкуванні 200-річчя міста Болград

За останні роки Малінін не був помічений в скандалах і окуповані території Криму і Донбасу він не відвідував. Заборони на відвідування України у Малініна немає, тому, що він не підписував ніяких колективних листів, про Україну в негативному ключі не висловлювався і закони не порушував.

У 2004 році музикант навіть отримав від президента Кучми звання "Народний артист України".

Однак у скандали неодноразово потрапляв син співака - Микита Малінін, який активно гастролював в окупованому Криму і був внесений в базу даних сайту "Миротворець".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2017 році Олександр Малінін заспівав у Києві українською мовою.

А також розповідали про те, що російський коментатор обмовив українських паралімпійців.

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