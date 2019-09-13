Скандал в Одессе: 11-летняя девочка кричала и просила помощи у взрослых (видео)

В Одессе разгорелся жуткий скандал из-за 11-летней девочки, которую прямо в школе представители социальной службы заставили уйти в приют. Об инциденте рассказала экс-полицейская Зоя Мельник на своей странице в Facebook.

11-летняя Лера воспитывается в многодетной семье, где кроме нее еще четверо детей. Мама Леры умерла два года назад и всех малышей самостоятельно воспитывает отец. Он в прошлом имел проблемы с законом, был судим и из-за этого получился прокол в документах. Папа Леры оказался не вписан в ее свидетельство о рождении.

Мужчина после смерти жены подавал документы на опекунство, но у него ничего не получилось. Сдать тест на отцовство, который стоит 7 тысяч гривен, ему не по карману – его официальный заработок полторы тысячи, плюс дополнительный доход, а на руках – пятеро детей. Опеку также пыталась оформить бабушка Леры, но как говорят чиновники – она не приходила на специальные курсы, поэтому и в этой ситуации проблема не была решена.

Представители службы по делам детей, когда обнаружили пробел в документах, решили изъять ребенка из семьи. Летом он посетили дом, где живет Лера, но отец их даже не пустил на порог. Свои действия они аргументировали тем, что защищают права ребенка.

Местные жители об отце Леры отзываются положительно – дети присмотрены, чистенькие, Лера посещает спортивную секцию. О всех своих детях мужчина заботится, постоянно что-то ремонтирует в доме, недавно начал постройку второго этажа. Лера к отцу очень привязана – когда в школу пришли представители социальных служб, она сразу начала звонить папе.

"Она очень плакала, кричала, просила помощи, а дети на все это смотрели и плакали. Разве нельзя это как-то по-человечески сделать?" – написала Зоя Мельник.

Скриншот поста (facebook.com/zoya.melnik)

Чиновники утверждают, что забрать девочку из дома им помешал отец и даже угрожал ножом. Тогда они пришли в школу, выбрали время и вызвали ее к завучу, и все объяснили. В ответ девочка упала на пол, начала кусать работников службы и побежала к своему брату за помощью в другой класс. Педагоги школы тоже в шоке от такого поведения работников социальной службы.

"Оно происходило таким образом, что это не соответствует ни учебному заведению, ни воспитанию, ни принципам, ни методам. Ну это не может быть, это было абсолютно, возможно и в правовом поле, но не в человеческом", - рассказала директор школы Татьяна Жорницкая.

Заместитель начальника службы по делам детей Приморской райадминистрации Ирина Прокопенко считает, что никаких противоправных действий в отношении ребенка не было и реакция девочки была вполне понятна.

"Мы не срывали учебный процесс, это происходило в отдельном кабинете. Мы учитываем все аспекты, которые касаются ребенка, но наша работа, извините, на русском скажу: предполагает подобные моменты со стороны детей", - отметила она.

В службе по правам детей также заметили, что с того момента, как отец обратился за опекунством, они пытались сделать все, чтобы девочка осталась с отцом. Однако объяснить, что же мужчина сделал не так, кроме проблем в документах, они не могут.

Сейчас Лера находится в Центре социально-психологической реабилитации и переведена в другую школу. Отцу разрешили посещать девочку, строго по расписанию. Через некоторое время Леру планируют отправить в лицей-интернат "Олимпиец". У девочки забрали телефон и по словам отца, она очень потрясена и постоянно плачет.

В Одессе социальные службы со скандалом увели ребенка из школы (YouTube/ТСН)

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