Скандал на Нацвідборі: у команді YAKTAK відповіли на закиди про "привласнення" пісні

"Пісня YAKTAK "Lalala" є унікальним авторським твором. Слова на цю пісню ви ніколи не могли чути до релізу цієї пісні в рамках Нацвідбору. Музика (мелодія пісні) також ніколи не була представлена в публічному просторі до релізу цієї пісні в рамках Нацвідбору", - наголосили у команді артиста.

Зазначається, що усі музиканти, серед яких і учасники Євробачення, використовують спеціальні платформи, такі як Splice, Loopcloud, Sounds та інші. І там вони можуть купувати семпли.

"Це портали з семплами, які є доступними для всіх, і знаходяться там роками. Безліч артистів використовують їх у своїх піснях, але їх пісні не втрачають унікальність через використання вже доступних семплів. (Тобто будь-яка пісня, будь-якого артиста може мати інструменти в собі, які вже десь використовувались)", - пояснили представники співака.

У команді артиста відреагували на скандал (фото: instagram.com/yaktak_official)

У пісні YAKTAK дійсно є біт, який раніше використовувався. Але у ньому "змінені майже всі інструменти". Команда артиста прописала саксофон, барабани, синтезатор, бас, скрипки, живі труби (флюгельгорн, тромбон), металофон, різні ефекти. Зі старого у біті залишилися лише контрабас, перкусії та піцикато.

"Також біт з цими семплами використовувала до цього співачка Many, оскільки біт здавався в лізинг на одному з ресурсів. Але згідно з умовами ексклюзивних прав на всі семпли з цього біта, всіх хто використовував його в лізинг повинні видалити свої пісні з використанням цього біта з усіх платформ", - наголосили у команді YAKTAK.

"Тому співачка Many теж видалила пісню з використанням цього біта. Всі ексклюзивні права на твір належать команді YAKTAK", - додали представники.

При цьому у коментарі підкреслюється, що композиція співака "є авторською та унікальною, а також не з'являлася у публічному просторі до першого представлення в рамках конкурсу. А тому команда YAKTAK "дотримала всі правила та положення Нацвідбору".

Реакція делегації

Скибінська розповіла, що команда артиста надала документи, які підтверджують ексклюзивні права на всі елементи, що були використані для створення пісні. І біт, що ліг в основу музики цієї композиції, ексклюзивно належить YAKTAK.

"Оскільки для нас використання придбаних семплів/бітів/лупів тощо як основ пісні – нетипова ситуація, ми звернулися за роз’ясненням до організатора Пісенного конкурсу Євробачення - ЄМС, оскільки саме їхнім буде остаточне рішення щодо можливості чи неможливості цієї пісні представляти Україну на міжнародному конкурсі", - зазначила голова делегації.

"З урахуванням підтвердження від ЄМС щодо можливості участі цієї пісні у Євробаченні організаційний комітет ухвалив рішення про продовження участі YAKTAK у Національному відборі на Євробачення-2024", - додала вона.