Скандал на Нацвідборі: у команді YAKTAK відповіли на закиди про "привласнення" пісні

У команді співака YAKTAK (Ярослава Карпука) відреагували на скандал, який розгорівся навколо пісні артиста, з якою він бере участь у Нацвідборі на Євробачення. Блогер Ваня Рассел заявив, що цей трек "привласнено", адже він отримав "неоригінальний" семпл.
Що кажуть у команді співака та як на це реагує делегація на Євробаченні від нашої країни, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: заява представників YAKTAK , коментар голови делегації від України на Євробачені Оксани Скибінської, який у своєму Telegram-каналі розмістив Рассел.
"Пісня YAKTAK "Lalala" є унікальним авторським твором. Слова на цю пісню ви ніколи не могли чути до релізу цієї пісні в рамках Нацвідбору. Музика (мелодія пісні) також ніколи не була представлена в публічному просторі до релізу цієї пісні в рамках Нацвідбору", - наголосили у команді артиста.
Зазначається, що усі музиканти, серед яких і учасники Євробачення, використовують спеціальні платформи, такі як Splice, Loopcloud, Sounds та інші. І там вони можуть купувати семпли.
"Це портали з семплами, які є доступними для всіх, і знаходяться там роками. Безліч артистів використовують їх у своїх піснях, але їх пісні не втрачають унікальність через використання вже доступних семплів. (Тобто будь-яка пісня, будь-якого артиста може мати інструменти в собі, які вже десь використовувались)", - пояснили представники співака.
У команді артиста відреагували на скандал (фото: instagram.com/yaktak_official)
У пісні YAKTAK дійсно є біт, який раніше використовувався. Але у ньому "змінені майже всі інструменти". Команда артиста прописала саксофон, барабани, синтезатор, бас, скрипки, живі труби (флюгельгорн, тромбон), металофон, різні ефекти. Зі старого у біті залишилися лише контрабас, перкусії та піцикато.
"Також біт з цими семплами використовувала до цього співачка Many, оскільки біт здавався в лізинг на одному з ресурсів. Але згідно з умовами ексклюзивних прав на всі семпли з цього біта, всіх хто використовував його в лізинг повинні видалити свої пісні з використанням цього біта з усіх платформ", - наголосили у команді YAKTAK.
"Тому співачка Many теж видалила пісню з використанням цього біта. Всі ексклюзивні права на твір належать команді YAKTAK", - додали представники.
При цьому у коментарі підкреслюється, що композиція співака "є авторською та унікальною, а також не з'являлася у публічному просторі до першого представлення в рамках конкурсу. А тому команда YAKTAK "дотримала всі правила та положення Нацвідбору".
Скибінська розповіла, що команда артиста надала документи, які підтверджують ексклюзивні права на всі елементи, що були використані для створення пісні. І біт, що ліг в основу музики цієї композиції, ексклюзивно належить YAKTAK.
"Оскільки для нас використання придбаних семплів/бітів/лупів тощо як основ пісні – нетипова ситуація, ми звернулися за роз’ясненням до організатора Пісенного конкурсу Євробачення - ЄМС, оскільки саме їхнім буде остаточне рішення щодо можливості чи неможливості цієї пісні представляти Україну на міжнародному конкурсі", - зазначила голова делегації.
"З урахуванням підтвердження від ЄМС щодо можливості участі цієї пісні у Євробаченні організаційний комітет ухвалив рішення про продовження участі YAKTAK у Національному відборі на Євробачення-2024", - додала вона.
Нагадаємо, раніше букмекери спрогнозували, хто може представити Україну на Євробаченні 2024.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що учасників Нацвідбору 2024 звинуватили в плагіаті російського гурту.