Учасників Нацвідбору 2024 звинуватили в плагіаті російського гурту: що відомо
11 січня учасники Нацвідбору на Євробачення 2024 презентували свої пісні. Слухачі запідозрили гурт "NAHABA" звинуватили в плагіаті російського гурту "t.A.T.u."
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментарі в соціальних мережах.
Деталі інциденту
Після презентації пісень аудіозаписи з'явилися на YouTube-каналі Євробачення. Прослухавши композицію гурту "NAHABA", деякі користувачі почули там подібність до пісні "Нас не догонят" російського гурту "t.A.T.u."
- "Голоси унікальні? Техніка вокалу дуже нагадує техніку у відомій композиції. Можливо, унікальним є спів в унісон дуетом наприкінці, але це вже різновид техніки вокалу, що використовувала група "t.A.T.u."
- "Неочікувано, що Україна вийшла з реплікою на пісню групи "t.A.T.u."
- "Дуже схоже на "Тату". І голос, і музика, і певний вайб. У деякі моменти взагалі не можна було відрізнити. Дуже сумнівна пісня для того, щоб представляти Україну".
- "Перша реакція: вау! Дуже цікаво як це звучатиме наживо, враховуючи кількість тюнінгу в приспіву. Барабани чогось нагадали "Тату".
Проте більшість коментарів схвалюють пісню та навіть готові голосувати за неї у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024:
- "Моє серце розбите, кожен раз прослуховую і не можу стримувати сліз. До глибинки відчуваю кожне наповнене сенсом слово з пісні. Кричить і моя душа! Дякую!"
- "Відчувається вогонь і хочеться побачити на сцені максимальну ефектність. Успіхів вам!"
- "Пісня 100% попадання в теперішній настрій українців. Дуже важко, до крику, але встоїмо!"
- "Голоси, текст, біт - унікально та так сильно, хотілося б почути це наживо. Вболіваю за вас".
- "Це взагалі не та музика, яку я зазвичай слухаю, але як же це круто. Я послухала ваші інші пісні - вони неймовірні. Подяка відбору за такі відкриття. Мій голос за вас, лише, будь ласка, зробіть лайв таким же крутим".
- "Чекаю неймовірного номера на Нацвідборі! Така музика ще не представляла нашу країну. Хвилююсь лише, як це буде звучати наживо".
Що відомо про гурт
Гурт "NAHABA" - це український дует у жанрі поп і рок-музики.
До Нацвідбору гурт готувався дистанційно, бо один з учасників, Андрій, служить у ЗСУ. Тому його базою для репетицій став ангар на аеродромі.
Гурт називає себе "звіром", який розвивається на сцені з кожним кроком.
Учасники гурту "NAHABA" (фото: instagram.com/nahaba_band)
Раніше ми публікували всі пісні учасників Нацвідбору 2024, щоб ви могли визначитися зі своїм фаворитом.
А ще повідомляли про те, що пісню Джамали визнали найкращою за всю історію Євробачення.