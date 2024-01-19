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Євробачення 2024: учасника Нацвідбору YAKTAK звинувачують у привласненні чужої пісні (відео)

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 15:14
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Євробачення 2024: учасника Нацвідбору YAKTAK звинувачують у привласненні чужої пісні (відео) Учасник Нацвідбору на Євробачення 2024 YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Автор: Юлія Гаюк

Популярного українського співака та учасника Нацвідбору на Євробачення 2024 YAKTAK звинувачують у привласненні чужої пісні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі музичного критика Вані Рассела.

Деталі інциденту

30 жовтня 2022 року на музичних платформах з'явилася пісня "Varto" від виконавиці Many. Блогер Ваня Рассел стверджує, що якщо послухати уривок пісні YAKTAK "La La La", то програма для пошуку музики Shazam розпізнає її як "Varto".

Таким чином критик робить висновок, що Ярослав (справжнє ім'я співака) використовує ті самі семпли (аудіофрагменти, вирізані чи записані з наявного джерела), що й Many.

У вимогах до пісні на Євробачення йдеться про те, що музика та слова повинні бути оригінальними, створеними без використання інших творів і без порушення прав третіх осіб, а також не була опублікована жодним чином.

Зазначимо також, що семпли можна цілком законно придбати, однак про це потрібно повідомляти.

Однак стався цікавий поворот подій. Композиції "Varto" від Many вже немає на цифрових платформах. Проте в інших соціальних мережах її все ще можна знайти.

Реакція "Суспільного" та YAKTAK

За словами Вані Рассела, ні "Суспільне", ні сам співак YAKTAK ще не надали коментарів стосовно інциденту.

Критик звернувся також до самої Many. Виконавиця відповіла, що пісню справді видаляють з усіх платформ.

Нацвідбір на Євробачення 2024

Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. Глядачі, як і завжди, зможуть спостерігати за ним зі своїх телеекранів.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - "Палала"
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.

До речі, раніше гурт NAHABA звинуватили в плагіаті пісні російського гурту.

А ще ми розповідали, кому букмекери прогнозують перемогу на Нацвідборі.

Слухайте також усі пісні учасників Нацвідбору 2024, щоб знайти свого фаворита.

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