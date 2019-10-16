В Харькове маршрутчик не пускал пенсионеров и разгневал сеть (видео)

Водитель маршрутки не пускал пенсионеров и своими действиями разгневал сеть
В Харькове произошел не приятный инцидент с пожилыми людьми. Дело в том, что водитель маршрутки решил сначала пропускать людей, который оплачивают проезд, а потом уже запускать пенсионеров. Видео опубликовано на странице "Харьков 1654" в Facebook.
Инцидент произошел в маршрутке 1152. Пользователи в сети были очень расстроены поведением водителя.
В Харькове маршрутчик не пускал в салон пенсионеров (видео: facebook.com/kharkiv1654)
Вот, что думают об этом люди.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что под Винницей ветерану АТО отказались продать билет на автобус по удостоверению участника боевых действий. Мужчина отметил, что это уже не первый подобный случай.