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В Харькове маршрутчик не пускал пенсионеров и разгневал сеть (видео)

STYLERЖивотные    16.10.2019 - 11:18
В Харькове маршрутчик не пускал пенсионеров и разгневал сеть (видео)
В Харькове маршрутчик не пускал в салон пенсионеров (фото: коллаж РБК-Украина)

Водитель маршрутки не пускал пенсионеров и своими действиями разгневал сеть

В Харькове произошел не приятный инцидент с пожилыми людьми. Дело в том, что водитель маршрутки решил сначала пропускать людей, который оплачивают проезд, а потом уже запускать пенсионеров. Видео опубликовано на странице "Харьков 1654" в Facebook.

Инцидент произошел в маршрутке 1152. Пользователи в сети были очень расстроены поведением водителя.

В Харькове маршрутчик не пускал в салон пенсионеров (видео: facebook.com/kharkiv1654)

Вот, что думают об этом люди.

  • А старики значит будут стоять. Вот бессовестный. Полицию нужно было вызвать;
  • Платные пассажиры как раз и оплачивают проезд пенсионеров, а их 50 на 50;
  • А ведь все когда-то станут пожилыми людьми. Нужно уважать возраст;
  • Водители автобусов просто хамы ведут очень зло и некрасиво в отношении пенсионеров, вообще пенсионеры заработали бесплатный проезд;
  • Нужно не бесплатный проезд для пенсионеров поддерживать, а дотации на проезд (адекватные) давать. Тогда все пазлы сойдутся...
  • Во козел;
  • Урод вообще, такое ощущение как будто он не будет на пенсии, возраст вообще не уважают.

В Харькове маршрутчик не пускал пенсионеров и разгневал сеть (видео)В Харькове маршрутчик не пускал пенсионеров и разгневал сеть (видео)В Харькове маршрутчик не пускал пенсионеров и разгневал сеть (видео)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что под Винницей ветерану АТО отказались продать билет на автобус по удостоверению участника боевых действий. Мужчина отметил, что это уже не первый подобный случай.

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