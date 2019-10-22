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Скандал в маршрутці Запоріжжя: водій мало не викинув жінку з авто

STYLERЖиття    22.10.2019 - 11:20
Скандал в маршрутці Запоріжжя: водій мало не викинув жінку з авто
Водій повів себе по-хамськи з пасажиркою (Колаж РБК-Україна)

У Запоріжжі водій маршрутного таксі грубо обійшовся з пасажиркою

У Запоріжжі розгорівся гучний скандал між водієм маршрутки і пасажиркою. Інцидент стався на маршруті №11. Жінка простягла водієві купюру в 200 гривень, але він їй грубо заявив, що у нього немає здачі і значить їй доведеться вийти із салону авто. Про це повідомляє РИА Мелітополь.

Пасажирка відповіла водій, що вона може поождать, коли у нього з'явиться здача, але він був непохитний.

"Я повідомила йому, що він зможе дати мені здачу з 200 гривень пізніше, як тільки у нього з'явиться потрібна сума, адже їхати мені треба було дуже довго, і у нього буде час, щоб зібрати розмін. Але у відповідь він схопив мене за руку і спробував виштовхнути мене в бік виходу. Невже саме так повинні вести себе водії маршрутного таксі?"- розповіла жінка.

Скандал в маршрутці Запоріжжя: водій мало не викинув жінку з автоВодій маршруту №11 (ria-m.tv)

Один з пасажирів розміняв купюру на дрібніші банкноти. Жінка сфотографувала дані про перевізника, самого водія і номерний знак автобуса, щоб поскаржитися. Але підприємство вона не додзвонилася, там був вказаний невірний номер телефону.

Пізніше жінка все ж знайшла контакти перевізника, але там звільняти водія відмовилися, пояснивши, що у них і так мало кадрів.

"Водій цей спокійний по своїй натурі. Він стверджує, що нікого не смикав за рукав, а просто попросив розміняти купюру, так як у нього не було чим дати здачу. Інші пасажири тут же прийшли на допомогу дівчині. Але це версія водія. Тут треба розбиратися і в будь-якому випадку ми будемо це робити",- розповів перевізник.

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