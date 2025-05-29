Скандал у Львові: учні школи, де вчився Руф, танцюють на відео під російську попсу

На відео, яке стали вірусним у мережі, видно близько 10 підлітків, які зібралися у шкільному туалеті. Вони виконують пісні російського репера Моргенштерна і знімають на відео, як танцюють та розважаються.

Дуже швидко вдалося розпізнати, що це ліцей №93, який знаходиться у Сихівському районі міста. У цій школі свого часу вчилися такі відомі захисники України, як Андрій Рибак, Роман Потішка та Юрій Руф. Відео школярів викликало обурення.

"Музика з Москви вільно живе в моїй рідній 93 школі у Львові. У цій школі я сидів за одною партою з Тарасом Сивеньким, а в сусідньому класі так само списував контрольні Андрій Рибак. На рік старше вчився Роман Потішка, а Юра Руф закінчив 93 десяток років до нас. "Сивий", "Рибак", "Паштет" і "Руф" вже загинули, захищаючі стіни цієї школи. Вони так і не дізналися, що Росія значно ближче, ніж ми усі думаємо. "Уклінна дяка" поціновувачам такого контенту. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили моїх друзів", - написав у мережі Х колишній депутат ЛМР та військовий Ігор Шолтис.

Через цей інцидент буде ініційована розмова, як з керівництвом школи, так і з учнями. Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

"Нам справді прикро було побачити таке відео. Але це не про "розіп’яти", а про розібратися, зробити висновки й діяти. Ми вже з'ясовуємо всі обставини з керівництвом школи, додатково працюємо з учнями й батьками. Але давайте будемо чесні: ця ситуація - не лише про одну школу чи конкретне місто", - сказав чиновник.

Він додав, що у сучасних підлітків світогляд формується не лише у школах і це спільна відповідальність педагогів, родини та держави.

"Те, що сьогодні популярне в TikTok чи Spotify, теж формує світогляд підлітків. А отже, це вже наша спільна зона відповідальності - школи, родини, держави. І це робота не на один день. Це стратегія, якої має триматися вся країна, якщо ми хочемо виростити покоління, яке цінує свою мову, культуру і ціну свободи", - підкреслив Андрій Закалюк.