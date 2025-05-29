Скандал во Львове: ученики школы, где учился Руф, танцуют на видео под российскую попсу

На видео, которое стали вирусным в сети, видно около 10 подростков, которые собрались в школьном туалете. Они исполняют песни российского рэпера Моргенштерна и снимают на видео, как танцуют и развлекаются.

Очень быстро удалось распознать, что это лицей №93, который находится в Сиховском районе города. В этой школе в свое время учились такие известные защитники Украины, как Андрей Рыбак, Роман Потишка и Юрий Руф. Видео школьников вызвало возмущение.

"Музыка из Москвы свободно живет в моей родной 93 школе во Львове. В этой школе я сидел за одной партой с Тарасом Сивеньким, а в соседнем классе так же списывал контрольные Андрей Рыбак. На год старше учился Роман Потишка, а Юра Руф закончил 93 десяток лет до нас. "Сивый", "Рыбак", "Паштет" и "Руф" уже погибли, защищая стены этой школы. Они так и не узнали, что Россия значительно ближе, чем мы все думаем. "Поклонная благодарность" ценителям такого контента. Ваши прослушивания приобрели оружие, которым убили моих друзей", - написал в сети Х бывший депутат ЛГС и военный Игорь Шолтис.

Из-за этого инцидента будет инициирован разговор, как с руководством школы, так и с учениками. Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк.

"Нам действительно обидно было увидеть такое видео. Но это не о "распять", а о разобраться, сделать выводы и действовать. Мы уже выясняем все обстоятельства с руководством школы, дополнительно работаем с учениками и родителями. Но давайте будем честны: эта ситуация - не только об одной школе или конкретном городе", - сказал чиновник.

Он добавил, что у современных подростков мировоззрение формируется не только в школах и это общая ответственность педагогов, семьи и государства.

"То, что сегодня популярно в TikTok или Spotify, тоже формирует мировоззрение подростков. А значит, это уже наша общая зона ответственности - школы, семьи, государства. И это работа не на один день. Это стратегия, которой должна держаться вся страна, если мы хотим вырастить поколение, которое ценит свой язык, культуру и цену свободы", - подчеркнул Андрей Закалюк.