Скандал у школі Києва: вчитель пригрозив семикласнику "влаштувати темну"

У ліцеї у Києві вчитель погрожував 12-річному учню, про що стало відомо з відео в соцмережах. Правоохоронці та адміністрація закладу проводять перевірку.

Правоохоронці відвідали ліцей, встановили особи учасників - 12-річного учня 7-го класу та вчителя. Наразі поліція опитала викладача та адміністрацію, спілкується з дитиною та її батьками. Встановлюються обставини інциденту, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Ювенальні поліцейські Дніпровського управління поліції під час моніторингу соцмереж натрапили на відео, де педагог у жорсткій формі розмовляє з учнем і погрожує йому "влаштувати темну". Інцидент стався у приміщенні навчального закладу.

Раніше РБК-Україна писало, що у місті Пирятин Полтавської області 13-річний учень ліцею помер під час уроку фізкультури. Інцидент стався 5 травня 2025 року. Підліток втратив свідомість під час заняття, і, незважаючи на зусилля медиків, врятувати його не вдалося. Сім'я хлопця не перебувала на обліку в соціальних службах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини.

Також ми писали, що у Львові 29 квітня 2025 року сталася трагедія - двоє 15-річних підлітків загинули внаслідок падіння з 16-го поверху житлового будинку на вулиці Княгині Ольги. За попередніми даними, вони випали з балкона сходової клітки. Поліція розглядає версію самогубства та вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство".

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