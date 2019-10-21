Скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки получил продолжение

"Квартал 95" и хор Веревки попали в громкий скандал за то, что спели "шуточную" песню про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В социальных сетях тысячи украинцев оставляют возмутительные посты и обвиняют артистов в аморальности.

Так, например, известный журналист Роман Скрыпин назвал на своей Facebook-странице студии "Квартал 95" - "Кварталом 69". Впоследствии он объяснил свое сообщение.

"Веревка. Это и фамилия и приговор. Должен дать пояснения по своему посту про "Квартал 69". Что такое 69? Это поза. В сексе - физически кто-то кому-то. Но взаимно. Так и оказия с этим хором им. Веревки и "Кварталом". Я не хочу никого обижать или наступать на старые мозоли: вы друг другу сделали приятно. Или не очень. Но точно вы имели позу 69. Я отсутствую в просмотре телевизора, и я отсутствовал на комсомольских собраниях для осуждения просмотра телевизора. Я уже немножко дальше, чем дальше. Я не еду с вами в одном вагоне. Я меряю время и расстояния другими категориями. Хор имени Веревки уже отпел на моих поминках", - написал Скрыпин в своем Telegram-канале.

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В то же время, владелец канала 1+1, где был показан скандальный выпуск "Вечернего Квартала", Игорь Коломойский поаплодировал артистам за такую удачную, на его взгляд, пародию.

"Браво!" - прокомментировал Коломойский, добавив, что номер ему "очень понравился" тем, что "сгорела от стыда".

Также Коломойскому понравилась фраза из песни о том, что "Валерия думает на Валерича". При этом, олигарх не считает, что "кварталовцы" и артисты легендарного хора Веревки насмехались в этом номере над человеческим горем.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что только в нее хата сгорела? А сколько на Донбассе домов сгорело?" - сказал Коломойский в комментарии "Радио Свобода".

В конце Коломойский отметил, что он не поддерживает связь с актерами "Квартала 95" с сентября 2018-го, а таким образом не имеет возможности влиять на политику их шуток.

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А вот Валерия Гонтарева назвала скандальный номер о поджоге ее дома "стыдом". По словам бывшей главы Нацбанка, насмехаться над человеческим горем - это "невозможно представить в цивилизованном обществе".

"Относительно цинизма "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны... Если судиться, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажны в пользу Коломойского", - сказала она.

На скандал вокруг "пародии" отреагировал и Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Он, в частности, попросил прощения у Гонтаревой.

Горіла Хата - Песня про Гонтареву Вечерний Квартал 2019

Напомним, что в песне, которую лидер "Квартала 95" Евгений Кошевой и артисты Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки исполнили в последнем выпуске "Вечернего Квартала", есть такие слова, как: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а у Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

В пресс-службе "Квартала 95" никак пока не отреагировали на скандал. Молчат и представители хора имени Веревки.