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Кошевой признался, будет ли баллотироваться в мэры Киева

STYLERПерсоны    17.10.2019 - 14:57
Кошевой признался, будет ли баллотироваться в мэры Киева
Евгений Кошевой рассказал о своих политических планах (Коллаж РБК-Украина)

Евгений Кошевой признался, что если станет мэром Киева, то строить метро на Троещину не будет

Евгений Кошевой принял участие в съемках новых программ "Вечернего квартала", где откровенно рассказал о своих политических планах на будущее. Концерт начался с его откровенного монолога, в котором он расставил все точки над i, так как в последнее время в прессе активно муссируются слухи о том, что "Лысый" из "Квартал 95" собирается баллотироваться в меры Киева.

"В политику я точно не собираюсь. Ребята, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем!" – сказал Евгений Кошевой.

Кошевой признался, будет ли баллотироваться в мэры Киева

Евгений Кошевой (Фото: 1+1)

Однако, на всякий случай, "чтобы у людей в мыслях не было за меня голосовать", он решил представить свой вариант политической программы.

Кошевой предупредил, что строить метро на Троещину он не будет, а, чтобы жителям этого района не было обидно, он просто закроет метро ив другие отдаленные районы столицы – на Осокорки, Лесную и Крещатик.

В конце концерта Евгений Кошевой исполнит народную песню "Горіла сосна, палала" вместе с самым многочисленным коллективом Украины – знаменитым хором имени Веревки. Некоторые строки песни будут посвящены сгоревшему дому экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Телевизионные версии концерта можно будет увидеть в эфире телеканала "1+1" 19 и 26 октября.

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