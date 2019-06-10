Скандал с ксенофобскими нападками журналиста на Зеленского и Беленюка получил продолжение

Фото: коллаж РБК-Украина

Инциденту с журналистом-расистом дала оценку редакция газеты "Голос Украины"

Журналист "Голос Украины" Василий Чепурный заявил о готовности извинится перед спортсменом Жаном Беленюком за свой расистский пост в сети. Также и редакция самой парламентской газеты выступила с заявлением, в котором дала оценку высказываниям своего корреспондента, которые вызвали настоящий скандал.

Относительно возможного увольнения Чепурного отмечается, что в настоящее время рассматривается "вопрос целесообразности" его пребывания на занимаемой должности.

Фото: Василий Чепурный (facebook.com/vasyl.chepurnyi)

"Газета "Голос Украины", официальное издание Верховной Рады Украины, никогда не разделяла и не будет разделять позиции относительно предвзятого отношения к лицам, основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности", - говорится в заявлении на сайте издания.

Редакция указала на то, что Чепурный "без указания места работы, обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой "Голоса Украины"".

Газета извинилась за "некорректные высказывания" Чепурного у всех, кого они унизительно затронули.

Напомним, что в своем ксенофобском сообщении собкор "Голоса Украины" упоминал и Беленюка, которого назвал "негром", и президента Владимира Зеленского, которого назвал "евреем-клоуном". Позже Чепурный удалил пост со своей странички в Facebook, но он успел разойтись по просторам интернета, вызвав массу возмущений.

Скрин: facebook.com/zhanbeleniuk

Автор скандального высказывания тоже высказал готовность извиниться перед Беленюком, но преподнес это в странной форме.

"Если это определение - "негр", оскорбляет лично Жана Беленюка, я готов перед ним извиниться. В этом не вижу проблемы. Так же, как я не вижу никакой обиды, если бы меня называли украинцем. Так что это оскорбление? Или белым", - сказал Чепурный в комментарии "Радио Свобода".

Он заявил, что его пост к "Голосу Украины" никакого отношения не имеет.

"Расизм в том, что я назвал Жана Беленюка, 10-й номер списка партии "Слуга народа", негром. Так, а что в этом оскорбительного? Это слово не является криминализированным, есть в литературе, оно не запрещено. В чем проблема? Что Зеленский - еврей, так это тоже все знают. То, что я выступаю за то, чтобы в Украине была украинская власть - если это криминал, тогда да - нужно отвечать?" - сказал Чепурный.

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