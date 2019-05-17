Расист и гомофоб: у легенды мирового кино хотят забрать награды

Алена Делона хотят лишить премий Каннского фестиваля из-за расизма (фото: instagram.com/alaindelon.official)

Ален Делон столкнулся с проблемой на Каннском кинофестивале

Ален Делон оказался в центре скандала на Каннском кинофестивале. Легенду мирового кино хотят лишить главной награды церемонии - "Золотой пальмовой ветви". Об этом сообщает RT.

Все дело в том, что организация "Женщины и Голливуд", потребовала у организаторов Каннского фестиваля лишить актера всех наград из-за его скандальных высказываний об однополых браках и равноправии женщин.

Алена Делона хотят лишить премий Каннского фестиваля из-за расизма (фото: instagram.com/alaindelon.official)

Организация обвиняет легендарного актера в сексизме, расизме и гомофобии. Известно, что в своих комментариях относительно однополых браков, Делон неоднократно заявлял, что однополые пары не должны усыновлять детей, а "женщины зашли слишком далеко, требуя равных прав с мужчинами".

Алена Делона хотят лишить премий Каннского фестиваля из-за расизма (фото: instagram.com/alaindelon.official)

Отметим, что организаторы фестиваля отказываются идти на уступки и не согласны выполнять требования правозащитниц. В Каннах утверждают, что они вручали ему "не Нобелевскую премию мира, а Золотую пальмовую ветвь за его актерскую карьеру".

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