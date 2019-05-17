ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Расист и гомофоб: у легенды мирового кино хотят забрать награды

STYLERПерсоны    17.05.2019 - 20:17
Расист и гомофоб: у легенды мирового кино хотят забрать награды
Алена Делона хотят лишить премий Каннского фестиваля из-за расизма (фото: instagram.com/alaindelon.official)

Ален Делон столкнулся с проблемой на Каннском кинофестивале

Ален Делон оказался в центре скандала на Каннском кинофестивале. Легенду мирового кино хотят лишить главной награды церемонии - "Золотой пальмовой ветви". Об этом сообщает RT.

Все дело в том, что организация "Женщины и Голливуд", потребовала у организаторов Каннского фестиваля лишить актера всех наград из-за его скандальных высказываний об однополых браках и равноправии женщин.

Расист и гомофоб: у легенды мирового кино хотят забрать награды

Алена Делона хотят лишить премий Каннского фестиваля из-за расизма (фото: instagram.com/alaindelon.official)

Организация обвиняет легендарного актера в сексизме, расизме и гомофобии. Известно, что в своих комментариях относительно однополых браков, Делон неоднократно заявлял, что однополые пары не должны усыновлять детей, а "женщины зашли слишком далеко, требуя равных прав с мужчинами".

Расист и гомофоб: у легенды мирового кино хотят забрать награды

Алена Делона хотят лишить премий Каннского фестиваля из-за расизма (фото: instagram.com/alaindelon.official)

Отметим, что организаторы фестиваля отказываются идти на уступки и не согласны выполнять требования правозащитниц. В Каннах утверждают, что они вручали ему "не Нобелевскую премию мира, а Золотую пальмовую ветвь за его актерскую карьеру".

Напомним, ранее мы писали о том, что названы лучшие фильмы десятилетия.

А также сообщали о том, что звезде "Игры престолов" родители поставили странный запрет.

Алена Шоптенко блистала на Каннском кинофестивале в роскошных образах Счастливые родители: Венсан Кассель и Тина Кунаки умилили фото с новорожденной дочерью
Новости Украины фестиваль
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь