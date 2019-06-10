Журналист-расист парламентской газеты "напал" на Беленюка и Зеленского: сеть негодует

Корреспондент "Голос Украины" написал ксенофобский пост про Зеленского и Беленюка
Журналист "Голос Украины" Василий Чепурный написал расистский пост в сети про спортсмена, чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка, который вошел в списки кандидатов от партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду 21 июля под 10-м номером. 55-летний собкор парламентской газеты через некоторое время удалил свое скандальное сообщение в Facebook, но оно успело разойтись по интернету и вызвало массу гневной реакции.
Добавим, что в том же посте он назвал президента Владимира Зеленского "евреем-клоуном".
Скрин поста Василия Чепурного на его Facebook-странице
Отметим, что Чепурный не впервые демонстрирует ксенофобские убеждения. На днях он опубликовал пост со ссылкой на свой материал в издании "Сиверщина", редактором которого он является. В статье с заголовком "Остановите антисемитизм, пока не поздно!" Чепурный пишет про некоторых известных политиков, бизнесменов и политологов с позиции национальной принадлежности.
Скрин: facebook.com/vasyl.chepurnyi
Сеть бурно отреагировала на расистские высказывания журналиста "Голос Украины" - эта газета финансируется из госбюджета - и пользователи Facebook высказывают уверенность, что карьера Чепурного окончена, а также обсуждают возможность привлечения его к криминальной ответственности.
Скрин комментариев
Фото: Василий Чепурный (facebook.com/vasyl.chepurnyi)
Как сообщалось, ранее Жан Беленюк резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы, которая записала его как представителя Российской Федерации. Украинский борец указал на не корректное заявление, после чего ошибку исправили.
Также мы писали о том, что во Франции Балет Парижской оперы сняли скандального украинского танцора Сергея Полунина со спектакля "Лебединое озеро" после его гомофобной и "сексистски напыщенной" речи в социальных сетях.