ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандал із ксенофобськими нападками журналіста на Зеленського та Беленюка отримав продовження

STYLERЖиття    10.06.2019 - 18:17
Скандал із ксенофобськими нападками журналіста на Зеленського та Беленюка отримав продовження
Фото: колаж РБК-Україна

Інциденту із журналістом-расистом дала оцінку редакція газети "Голос України"

Журналіст "Голос України" Василь Чепурний заявив про готовність вибачиться перед спортсменом Жаном Беленюком за свій расистський пост у мережі. Також і редакція самої парламентської газети виступила із заявою, в якій дала оцінку висловлюванням свого кореспондента, які викликали справжній скандал.

Щодо можливого звільнення Чепурного зазначається, що наразі розглядається "питання доцільності" перебування на займаній посаді.

Скандал із ксенофобськими нападками журналіста на Зеленського та Беленюка отримав продовження

Фото: Василь Чепурний (facebook.com/vasyl.chepurnyi)

"Газета "Голос України", офіційне видання Верховної Ради України, ніколи не поділяла і не поділятиме позиції щодо упередженого ставлення до осіб, основаного на расовій, національній чи релігійній приналежності", - йдеться в заяві на сайті видання.

Редакція вказала на те, що Чепурний "без зазначення місця роботи, оприлюднив на приватній сторінці у соціальній мережі Facebook бузувірську позицію щодо результатів виборів президента і майбутніх парламентських перегонів, яка не має нічого спільного з редакційною політикою "Голосу України"".

Газета вибачилася за "некоректні висловлювання" Чепурного у всіх, кого вони принизливо заторкнули.

Нагадаємо, що у своєму ксенофобському повідомленні власкор "Голосу України" згадував і Беленюка, якого назвав "негром", і президента Володимира Зеленського, якого назвав "євреєм-клоуном". Пізніше Чепурний видалив пост зі своєї сторінки в Facebook, але той встиг розійтися по просторах інтернету, викликавши масу обурень.

Скандал із ксенофобськими нападками журналіста на Зеленського та Беленюка отримав продовження

Скрін: facebook.com/zhanbeleniuk

Автор скандального висловлювання теж висловив готовність вибачитися перед Беленюком, але зробив це в дивній формі.

"Якщо це визначення - "негр", ображає особисто Жана Беленюка, я готовий перед ним вибачитися. В цьому не бачу проблеми. Так само, як я не бачу жодної образи, якщо б мене називали українцем. Так що це образа? Або білим", - сказав Чепурний в коментарі "Радіо Свобода".

Він заявив, що його пост до "Голосу України" жодного відношення не має.

"Расизм в тому, що я назвав Жана Беленюка, 10-й номер виборчого списку партії "Слуга народу", негром. Так, а що в цьому образливого? Це слово не є криміналізованим, є в літературі, воно не заборонене. В чому проблема? Що Зеленський - єврей, так це теж всі знають. Те, що я виступаю за те, щоб в Україні була українська влада - якщо це кримінал, тоді так - потрібно відповідати?" - сказав Чепурний.

Як повідомлялося раніше, легендарний французький актор Ален Делон опинився в центрі скандалу на Каннському кінофестивалі - його звинуватили в сексизмі, расизмі та гомофобії.

Також ми писали про те, що всесвітньо відомий італійський будинок моди Dolce & Gabbana опинився в центрі скандалу через рекламну кампанію "DG Loves China". У соцмережах бренд звинуватили в расизмі.

Дограються! Спікер Зеленського звинуватила ЗСУ в обстрілах шкіл та "підірвала" мережу (відео) Зеленського просять повернути воду та поїзда до окупованого Криму: подробиці
Новини України Володимир ЗеленськийскандалжурналистырасизмЖан Беленюкксенофобы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся