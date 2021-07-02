Скандал под Киевом: по льготным путевкам на море поехали отдыхать дети чиновников

В поселке Дымер Киевской области разгорелся скандал из-за льготных путевок для детей на море. В первоначальном списке были дети, которые состояли на диспансерном учете, из многодетных семей, из семей участников АТО. Однако в Очаков поехали не они, а дети местных чиновников.

Как рассказал отец мальчика из льготной категории, в сети один из депутатов обнародовал список с подписью и мокрой печатью детей, которые должны были получить путевки. Но по факту на отдых отправились дети из других семей – работников сельсовета.

Ситуацию решили обсудить на заседании поселкового совета и под стены здания пришли ветераны АТО. Там произошла драка.

Списки детей формировала руководительница службы по делам детей и бухгалтер. Обе уже уволены. Женщина рассказала, что списки нужно было сформировать быстро и ранее она рассылала информацию по школам, но почему-то она дошла не до всех. Перечень составили по заявкам, которые льготники подали задолго до этого.

Часть детей в списке – дети работников поселкового совета, у которых тоже есть льготы, и они состоят на учете в диспансере. Специальная комиссия проверит эти данные, но чиновников заставят возместить стоимость путевок.

А вот тех детей, которые не поехали отдыхать – обещают отправить по другим путевкам. Возможно не на море, а в горы. Кто поедет – будет решать специальная комиссия из пяти человек.

Под Киевом разгорелся скандал из-за льготных путевок