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Скандал під Києвом: за пільговими путівками на море поїхали відпочивати діти чиновників

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Київська область, П'ятниця 02 липня 2021 12:22
Скандал під Києвом: за пільговими путівками на море поїхали відпочивати діти чиновників Фото: Під Києвом пільгові путівки віддали дітям чиновників (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У селищі Димер Київської області розгорівся скандал через пільгові путівки для дітей на море. У первісному списку були діти, які перебували на диспансерному обліку, з багатодітних сімей, з сімей учасників АТО. Однак в Очаків поїхали не вони, а діти місцевих чиновників.

Деталі скандалу з путівками розповіли в ТСН.

Як розповів батько хлопчика з пільгової категорії, в мережі один з депутатів оприлюднив список з підписом і мокрою печаткою дітей, які повинні були отримати путівки. Але по факту на відпочинок вирушили діти з інших сімей - працівників сільради.

Ситуацію вирішили обговорити на засіданні селищної ради та під стіни будівлі прийшли ветерани АТО. Там сталася бійка.

Списки дітей формувала керівниця служби у справах дітей та бухгалтер. Обидві вже звільнені. Жінка розповіла, що списки потрібно було сформувати швидко і раніше вона розсилала інформацію по школах, але чомусь вона дійшла не до всіх. Перелік склали за заявками, які пільговики подали задовго до цього.

Частина дітей у списку - діти працівників селищної ради, у яких теж є пільги, і вони перебувають на обліку в диспансері. Спеціальна комісія перевірить ці дані, але чиновників змусять відшкодувати вартість путівок.

А ось тих дітей, які не поїхали відпочивати – обіцяють відправити за іншими путівками. Можливо не на морі, а в гори. Хто поїде - вирішуватиме спеціальна комісія з п'яти осіб.

Під Києвом розгорівся скандал через пільгові путівки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду до Дня Незалежності.

А також розповідали про те, що блогерка з Одеси потрапила в черговий скандал через висловлювання у бік України.

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