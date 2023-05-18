ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скандал із Віктором Павликом через спецперепустку отримав ще одне продовження

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 13:44
Скандал із Віктором Павликом через спецперепустку отримав ще одне продовження Скандал із Павликом отримав продовження (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Скандал із Віктором Павликом та його дружиною Катериною Репяховою через спецперепустку у Києві набирає обертів. Після хвилі хейту від українців, вилучення спецперепустки та проблем із поліцією, у пари почалися й інші проблеми.

Яке продовження отримав цей скандал – читайте нижче.

Вимушені скасувати концерт

На початок червня у Віктора Павлика було заплановано благодійний концерт у Берліні. Гроші від цього концерту мали піти на купівлю дронів для ЗСУ. І кожен квиток – донат на українську армію.

Проте після скандалу організатор концерту Діана Янушкевич повідомила, що на Віктора Павлика в Берліні не чекають.

"У зв'язку з обставинами, які мали місце у житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павлика. Хто виступатиме на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше", - написала Янушкевич на своїй сторінці у Facebook.

Скандал із Віктором Павликом через спецперепустку отримав ще одне продовження

Деталі скандалу із Віктором Павликом

Дружина співака Катерина Репяхова розмістила на своїй сторінці в Instagram відео, де вона разом із чоловіком їде в автомобілі Південним мостом у Києві. Міст закритий з початку війни й проїзд ним дозволено лише за спецперепустками.

Мало того, Віктор Павлик на камеру показав свою спецперепустку і сказав, що це чудовий подарунок для дружини.

Відео швидко розлетілося соціальними мережами й на пару обрушилася хвиля хейту. Павлик і Репяхова написали кілька постів із поясненнями та вибаченнями, але їм це не допомогло.

Наступного дня Павлику та Репяховій довелося поспілкуватися з поліцією та спецперепустку у них забрали.

Раніше ми повідомляли, як пройшло спілкування Павлика з поліцією.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандал Виктор Павлик Екатерина Репяхова