Скандал із Віктором Павликом через спецперепустку отримав ще одне продовження

Скандал із Віктором Павликом та його дружиною Катериною Репяховою через спецперепустку у Києві набирає обертів. Після хвилі хейту від українців, вилучення спецперепустки та проблем із поліцією, у пари почалися й інші проблеми.

Вимушені скасувати концерт

На початок червня у Віктора Павлика було заплановано благодійний концерт у Берліні. Гроші від цього концерту мали піти на купівлю дронів для ЗСУ. І кожен квиток – донат на українську армію.

Проте після скандалу організатор концерту Діана Янушкевич повідомила, що на Віктора Павлика в Берліні не чекають.

"У зв'язку з обставинами, які мали місце у житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павлика. Хто виступатиме на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше", - написала Янушкевич на своїй сторінці у Facebook.

Деталі скандалу із Віктором Павликом

Дружина співака Катерина Репяхова розмістила на своїй сторінці в Instagram відео, де вона разом із чоловіком їде в автомобілі Південним мостом у Києві. Міст закритий з початку війни й проїзд ним дозволено лише за спецперепустками.

Мало того, Віктор Павлик на камеру показав свою спецперепустку і сказав, що це чудовий подарунок для дружини.

Відео швидко розлетілося соціальними мережами й на пару обрушилася хвиля хейту. Павлик і Репяхова написали кілька постів із поясненнями та вибаченнями, але їм це не допомогло.

Наступного дня Павлику та Репяховій довелося поспілкуватися з поліцією та спецперепустку у них забрали.