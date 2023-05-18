Скандал із Віктором Павликом через спецперепустку отримав ще одне продовження
Скандал із Віктором Павликом та його дружиною Катериною Репяховою через спецперепустку у Києві набирає обертів. Після хвилі хейту від українців, вилучення спецперепустки та проблем із поліцією, у пари почалися й інші проблеми.
Яке продовження отримав цей скандал – читайте нижче.
Вимушені скасувати концерт
На початок червня у Віктора Павлика було заплановано благодійний концерт у Берліні. Гроші від цього концерту мали піти на купівлю дронів для ЗСУ. І кожен квиток – донат на українську армію.
Проте після скандалу організатор концерту Діана Янушкевич повідомила, що на Віктора Павлика в Берліні не чекають.
"У зв'язку з обставинами, які мали місце у житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павлика. Хто виступатиме на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше", - написала Янушкевич на своїй сторінці у Facebook.
Деталі скандалу із Віктором Павликом
Дружина співака Катерина Репяхова розмістила на своїй сторінці в Instagram відео, де вона разом із чоловіком їде в автомобілі Південним мостом у Києві. Міст закритий з початку війни й проїзд ним дозволено лише за спецперепустками.
Мало того, Віктор Павлик на камеру показав свою спецперепустку і сказав, що це чудовий подарунок для дружини.
Відео швидко розлетілося соціальними мережами й на пару обрушилася хвиля хейту. Павлик і Репяхова написали кілька постів із поясненнями та вибаченнями, але їм це не допомогло.
Наступного дня Павлику та Репяховій довелося поспілкуватися з поліцією та спецперепустку у них забрали.
Раніше ми повідомляли, як пройшло спілкування Павлика з поліцією.