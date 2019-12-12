ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандал в Харькове: из-за халатности врачей молодая девушка впала в кому

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 14:21
Скандал в Харькове: из-за халатности врачей молодая девушка впала в кому
В Харькове врачи отправили в кому молодую девушку (Коллаж РБК-Украина)

У молодой харьковчанки случился инсульт, а врачи решили, что у нее интоксикация наркотиками

В Харькове разгорелся скандал в одной из больниц из-за 19-летней девушки, которой из-за ошибки врачей назначили неправильное лечение. Девушка оказалась в коме и родные собирают средства, чтобы поставить ее на ноги. Об этом сообщили в паблике "Харьков 1654" в социальной сети Facebook.

Пострадавшую девушку зовут Приходько Алина, ей всего 19 лет. Как рассказали друзья девушки, 8 декабря она была на катке, где ей внезапно стало плохо.

Скандал в Харькове: из-за халатности врачей молодая девушка впала в кому

Алина Приходько

"Это случилось в воскресенье, 8 декабря. Она пошла на каток. Заболела голова, потом разболелась сильнее. Пошла в туалет и закричала от боли в голове. Сказала подруге: "Я падаю" – и все, без сознания по сегодняшний день, под аппаратами", - описала ситуацию сестра пострадавшей Арина.

Друзья Алины Приходько сразу вызвали скорую медицинскую помощь и девушку экстренно госпитализировали. Врачи, которые ее принимали, сказали, что у нее интоксикация наркотиками и вместо того, чтобы провести комплексное обследование, назначили ей капельницу. В течении 12 часов Алине капали интоксикацию, но состояние у нее не изменилось.

Скандал в Харькове: из-за халатности врачей молодая девушка впала в кому

Алина Приходько

Выяснилось, что у 19-летней девушки произошел инсульт. Если бы ей сразу поставили верный диагноз, то у она бы уже пришла в себя.

"Врачи сразу сказали: "19 лет, молодежь, интоксикация, наркотики". И 12 часов Алине прокапывали интоксикацию. Диагноз был неправильный. Если бы сразу сделали операцию, было бы немного легче. Врачи сказали, что у нее была врожденная опухоль в голове. Ее удалили, сделали операцию. Теперь ждем, когда сестра придет в себя, чтобы транспортировать в 7-ю хирургию. Нужна будет еще одна операция", - добавила родственница пострадавшей.

Скандал в Харькове: из-за халатности врачей молодая девушка впала в кому

Скриншот медицинской выписки

Состояние Алины по-прежнему остается тяжелым, и родные девушки просят помощи.

"Мы верим, что сестра будет бороться. Сегодня возили на МРТ. На лечение уходят большие суммы, мы собираем чеки, но конкретная сумма, во сколько это выльется, неизвестна. На операцию ушло 10000, теперь каждый рецепт 2-2,5 тысячи. Мама с папой постоянно рядом с Алиной, я тоже езжу к ней", - добавила Арина.

Скандал в Харькове: из-за халатности врачей молодая девушка впала в кому

Скриншот публикации

Девушка находится в реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи проф. Мещанинова. Диагноз Приходько – геморрагический инсульт.

Издевалась над котенком: в Харькове бабушка странным образом веселила внучку 11-летняя украинка умерла из-за халатности врачей: новые детали трагедии
Новости Украины Харьковхалатностьхалатность врачей
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь