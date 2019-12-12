Скандал у Харкові: через халатність лікарів молода дівчина впала в кому

У Харкові лікарі відправили в кому молоду дівчину (Колаж РБК-Україна)

У молодої харків'янки стався інсульт, а лікарі вирішили, що у неї інтоксикація наркотиками

У Харкові розгорівся скандал в одній з лікарень через 19-річну дівчину, якій через помилку лікарів призначили неправильне лікування. Дівчина опинилася в комі і рідні збирають кошти, щоб поставити її на ноги. Про це повідомили у паблику "Харків 1654" в соціальній мережі Facebook.

Постраждалу дівчину звуть Приходько Аліна, їй всього 19 років. Як розповіли друзі дівчини, 8 грудня вона була на ковзанці, де їй раптово стало погано.

Аліна Приходько

"Це сталося в неділю, 8 грудня. Вона пішла на каток. Заболіла голова, потім розболілася сильніше. Пішла в туалет і закричала від болю в голові. Сказала подрузі: "Я падаю" – і все, без свідомості по сьогоднішній день, під апаратами", - описала ситуацію сестра постраждалої Аріна.

Друзі Аліни Приходько відразу викликали швидку медичну допомогу і дівчину екстрено госпіталізували. Лікарі, які її приймали, сказали, що у неї інтоксикація наркотиками і замість того, щоб провести комплексне обстеження, призначили їй крапельницю. Протягом 12 годин Аліні капали інтоксикацію, але стан у неї не змінився.

Аліна Приходько

З'ясувалося, що у 19-річної дівчини стався інсульт. Якщо б їй відразу поставили вірний діагноз, то вона б вже прийшла до тями.

"Лікарі відразу сказали: "19 років, молодь, інтоксикація, наркотики". І 12 годин Аліні прокопували інтоксикацію. Діагноз був невірний. Якщо б відразу зробили операцію, було б трохи легше. Лікарі сказали, що у неї була вроджена пухлина в голові. Її видалили, зробили операцію. Тепер чекаємо, коли сестра прийде в себе, щоб транспортувати в 7-ю хірургію. Потрібна буде ще одна операція", - додала родичка постраждалої.

Скріншот медичної виписки

Стан Аліни залишається тяжким, і рідні дівчини просять допомоги.

"Ми віримо, що сестра буде боротися. Сьогодні возили на МРТ. На лікування потрібні великі суми, ми збираємо чеки, але конкретна сума, у скільки це виллється, невідома. На операцію пішло 10000, тепер кожен рецепт 2-2,5 тисячі. Мама з татом постійно поруч з Аліною, я теж їжджу до неї", - додала Аріна.

Скріншот публікації

Дівчина перебуває в реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги проф. Мещанінова. Діагноз Приходько – геморагічний інсульт.