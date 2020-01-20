Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Даниэль Салем на шоу Голос страны 10 сезон 19 января (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос страны 2020 стартовал 19 января на канале 1+1. MONATIK, Тина Кароль, Потап и Дан Балан выбрали себе участников 10 сезона

Голос страны 1 выпуск 10 сезона вышел 19 января 2020 года на канале 1+1. Звездные судьи Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тани Кароль и Дан Балан выбрали себе первых певцов, которые продолжат участие в юбилейном шоу.

Главную битву эпохи, как окрестили новый сезон Голоса страны, будет пытаться выиграть в частности Александр Календа – начинающий музыкант, который целых 10 лет сомневался в своих силах и только в юбилейном сезоне шоу решился не упустить свой шанс. К Александру развернулись все тренеры, но он решил продолжать путь на проекте в команде Димы Монатика.

Также в команду Монатика попал Сергей Роман. Парень родился в маленьком селе на Закарпатье, но с детства мечтал о большой сцене. Своим выступлением артист показал, что украинская песня может звучать современно.

Кроме того, Монатик заполучил в команду Елизавету Криворучко, которую хоть и называют "королевой бурлеска", но участница всегда мечтала блистать именно на сцене Голоса страны.

А вот в команду Дан Балана пошла... экс-участница популярной российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, которая сейчас мечтает построить сольную карьеру.

Василиса Старшова и Дан Балан

Своим голосом покорил сразу четырех тренеров и Назар Яцишин, который работает учителем истории, но мечтает о шоу-биз. Воплощать мечты в жизнь он будет также с Дан Баланом.

В команду Потапа и Насти Каменских вошла художественный руководитель центра культуры и досуга "Слобожанщина" Анастасия Картвелишвили.

Неожиданностью для многих стало выступление на Голосе страны Даниэля Салема – участника шоу Танцы со звездами 2019 и ведущий проекта Женитьба вслепую. Интересно, что Салем с детства мечтал стать рок-звездой. Своим выступлением он не только вдохновил свою маленькую дочь и стал для нее достойным примером, но и заручился поддержкой Тины Кароль. Теперь он - в ее команде.

Так же в команду Кароль попала Ольга Мельник, которая уже участвовала в четвертом сезоне шоу Голос страны, но из-за болезни ее мечта о большой певческой карьере не могла осуществиться.

10 сезон Голоса страны стартовал 19 января на 1+1

К сожалению, не смогли развернуть ни одно кресло Елена Федотова, Александр Семчук и Мария Тимошенко. Но они пообещали не сдаваться и прийти на проект снова.

Кто еще и в какие команды попадет - смотрите в следующем выпуске Голоса страны, который выйдет 26 января.