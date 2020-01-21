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В Украине отменяют концерты дуэта "Кролики": что произошло

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 20:53
В Украине отменяют концерты дуэта "Кролики": что произошло
Дуэт "Кролики" не выступит в ряде городов Украины (фото: коллаж РБК-Украина)

В нескольких городах Украины отменили выступления дуэта "Кролики"

Дуэт "Кролики", который поддержал аннексию Крыма, планировал дать несколько концертов в городах Украины со своей новой программой "Давайте посмеемся". Однако мероприятия отменили в Броварах, Фастове, и других городах.

Комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко планировали дать свой первый концерт в Фастове 8 февраля в Городском дворце культуры. При этом большинство билетов на концерт были раскуплены, но теперь мероприятие пропало из расписания концертов в Украине.

Кроме того, отменен концерт в Броварах, который был запланирован на 24 февраля в ДК Прометей. К вечеру 20 января афиши на здании ДК были сняты. Концерты также отменили в Центральной Украине.

Стоит отметить, что Владимир Данилец и Владимир Моисеенко находятся в базе "Миротворец" после своего участия в телемосте с Россией "Надо поговорить".

Кроме того, юмористов обвиняют в украинофобии и участии в эфирах пропагандистских российских телеканалов. Одного раза дуэт вместе с Наташей Королевой исполнили сатирическую песню, которая высмеяла запрет на полеты в Украину российских авиаперевозчиков.

Стоит отметить, что в данное время билеты на концерты дуэта "Кролики" все еще продаются в Александрии, Белгород-Днестровском, Смеле и Южном.

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