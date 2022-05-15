Скандал на Евровидении 2022: украинцы не понимают, что произошло с жюри

По правилам Евровидение, у каждой страны было свое экспертное жюри, которые распределяли баллы другим участникам конкурса. Максимальное количество - 12 баллов.

В украинское жюри вошли:

Украинский продюсер и звукорежиссер Вадим Лисица

Солист вокальной формации "Пиккардийская терция" Андрей Капраль

Певица Ирина Федишин

Художественный руководитель Академического инструментального ансамбля "Высокий замок" Андрей Яцкив

Украинский кинокритик, исполнительный продюсер телеканала UA: Культура Лукьян Галкин

Экспертное жюри от Украины по итогам конкурса дали 12 баллов - Великобритании, 10 - Португалии, 8 - Нидерландам, 7 - Греции, 6 - Швейцарии, 5 - Азербайджану, 4 - Швеции, 3 - Австралии, 2 - Армении, 1 - Чехии.

Члены украинского жюри

Почему возник грандиозный скандал

Украинское сообщество возмутилось таким решением жюри и особенно всех обидело то, что Украина не дала ни одного балла Польше, Литве и другим странам, которые сейчас поддерживают наших соотечественников в тяжелый период.

В социальных сетях уже даже запустили флешмоб с призванием к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Украинский народ и зрители Евровидение обращаются к Вам с просьбой исправить недопустимую ситуацию, возникшую при голосовании национальным жюри Украины в финале международного конкурса Евровидение. Поставив ноль баллов дружной Польше, мы допустили роковую ошибку. Кулуарно избранное жюри взяло на себя ответственность влиять на современную историю и статус нашей страны!" - сказано в тексте обращения.

Возмущены результатами украинского жюри и многие представители шоу-бизнеса Украины, публичные люди и блогеры.

Осудили решение жюри писательница Лариса Денисенко, музыкант Валерий Харчишин, сценарист Владимир Бирюков, поэт Евгений Рыбчинский, певец и поэт Анатолий Матвийчук, журналист Дмитрий Лиховий, блогер и журналист Сергей Иванов, народная артистка Украины Мария Бурмака, журналистка Ольга Решетилова, общественный деятель Ярослава Гресь, актриса Ольга Сумская, музыкант Тарас Тополя,

Что говорят об этом сами члены жюри

Ирина Федишин опубликовала листок голосования и сказала, что ситуация с голосами для Польши неприятна и ей самой. Она утверждает, что результаты голосования стали для нее шоком.

"Когда я увидела такие результаты - это было шоком и для меня. Каждый из членов жюри не знал, сколько кто кому поставил баллов, так как каждый ставит баллы от себя самого в бланке, и не имеет права это обсуждать. Все фиксируется под наблюдением нотариуса и могут привлечь к ответственности. Потом все баллы суммируются организаторами в цифре", - пишет Федишин.

Она опубликовала фото своего бланка голосования и призналась, что ее могут за это оштрафовать.

"Как так вышло, что для Польши вышло 0 баллов??? Я не знаю ответа на этот вопрос", - добавила артистка.

Андрей Капраль признался, что ему сложно говорить об оценке Польше, так как он часть своей жизни провел в этой стране. Поддержку друзей-поляков он ощущал и до войны.

"Всем, кто сейчас немного манипулирует этим вопросом, хочу сказать: мне не стыдно за те оценки, которые я поставил нашим друзьям (полякам). Но я не могу понять, как рассчитывается результат в итоге. Какого-то подземного желания не поддерживать поляков у меня не было. За других членов жюри ничего сказать не могу. Мы не имеем права делиться мнениями и говорить, кому какую оценку кто поставил", - сказал Капраль.

Он отметил, что сложно выбирать среди тех, кто протянул тебе руку помощи и таких стран много. Лично он дал Польше 7 место.

Глава жюри Вадим Лисица попытался объяснить, что весь процесс голосования проходил под пристальным наблюдением и влиять на оценки друг друга у них не было возможности.

"Польша и другие страны получили те же оценки, что заслужили по мнению каждого из судей. Деньги за это никто не получал. Никаких преференций и других поощрений никто не имел. Кто желает в следующий раз быть судьей – обращайтесь к Общественному вещателю.

Как глава жюри – я точно готов нести ответственность за демократический выбор, сделанный в этом году. За гуманитарную, военную и финансовую помощь Украине мы и будем благодарны польскому народу вечно! Но ведь это никак не связанные вещи", - написал Лисица.

После волны хейта и гневных комментариев Лисица удалил свой пост и закрыл страницу. Однако есть данные, что ранее Лисица работал на российскую музыкальную компанию.