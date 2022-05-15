Скандал на Евровидении 2022: украинцы не понимают, что произошло с жюри

Украина победила на Евровидении 2022 и победу нашей стране принесла группа KALUSH Orchestra с песней "Стефания". Однако в социальных сетях разгорается скандал из-за украинского жюри, а частности - из-за баллов, которые отдали другим странам. Люди даже запустили флешмоб с обращением к Зеленскому.
Что произошло на Евровидении 2022, кто вошел в украинское жюри и что они сами говорят об этом скандале - читайте ниже.
По правилам Евровидение, у каждой страны было свое экспертное жюри, которые распределяли баллы другим участникам конкурса. Максимальное количество - 12 баллов.
Экспертное жюри от Украины по итогам конкурса дали 12 баллов - Великобритании, 10 - Португалии, 8 - Нидерландам, 7 - Греции, 6 - Швейцарии, 5 - Азербайджану, 4 - Швеции, 3 - Австралии, 2 - Армении, 1 - Чехии.
Члены украинского жюри
Украинское сообщество возмутилось таким решением жюри и особенно всех обидело то, что Украина не дала ни одного балла Польше, Литве и другим странам, которые сейчас поддерживают наших соотечественников в тяжелый период.
В социальных сетях уже даже запустили флешмоб с призванием к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Украинский народ и зрители Евровидение обращаются к Вам с просьбой исправить недопустимую ситуацию, возникшую при голосовании национальным жюри Украины в финале международного конкурса Евровидение. Поставив ноль баллов дружной Польше, мы допустили роковую ошибку. Кулуарно избранное жюри взяло на себя ответственность влиять на современную историю и статус нашей страны!" - сказано в тексте обращения.
Осудили решение жюри писательница Лариса Денисенко, музыкант Валерий Харчишин, сценарист Владимир Бирюков, поэт Евгений Рыбчинский, певец и поэт Анатолий Матвийчук, журналист Дмитрий Лиховий, блогер и журналист Сергей Иванов, народная артистка Украины Мария Бурмака, журналистка Ольга Решетилова, общественный деятель Ярослава Гресь, актриса Ольга Сумская, музыкант Тарас Тополя,
Ирина Федишин опубликовала листок голосования и сказала, что ситуация с голосами для Польши неприятна и ей самой. Она утверждает, что результаты голосования стали для нее шоком.
"Когда я увидела такие результаты - это было шоком и для меня. Каждый из членов жюри не знал, сколько кто кому поставил баллов, так как каждый ставит баллы от себя самого в бланке, и не имеет права это обсуждать. Все фиксируется под наблюдением нотариуса и могут привлечь к ответственности. Потом все баллы суммируются организаторами в цифре", - пишет Федишин.
Она опубликовала фото своего бланка голосования и призналась, что ее могут за это оштрафовать.
"Как так вышло, что для Польши вышло 0 баллов??? Я не знаю ответа на этот вопрос", - добавила артистка.
"Всем, кто сейчас немного манипулирует этим вопросом, хочу сказать: мне не стыдно за те оценки, которые я поставил нашим друзьям (полякам). Но я не могу понять, как рассчитывается результат в итоге. Какого-то подземного желания не поддерживать поляков у меня не было. За других членов жюри ничего сказать не могу. Мы не имеем права делиться мнениями и говорить, кому какую оценку кто поставил", - сказал Капраль.
Он отметил, что сложно выбирать среди тех, кто протянул тебе руку помощи и таких стран много. Лично он дал Польше 7 место.
"Польша и другие страны получили те же оценки, что заслужили по мнению каждого из судей. Деньги за это никто не получал. Никаких преференций и других поощрений никто не имел. Кто желает в следующий раз быть судьей – обращайтесь к Общественному вещателю.
Как глава жюри – я точно готов нести ответственность за демократический выбор, сделанный в этом году. За гуманитарную, военную и финансовую помощь Украине мы и будем благодарны польскому народу вечно! Но ведь это никак не связанные вещи", - написал Лисица.
После волны хейта и гневных комментариев Лисица удалил свой пост и закрыл страницу. Однако есть данные, что ранее Лисица работал на российскую музыкальную компанию.
Напомним, ранее мы писали о том, что KALUSH Orchestra показали новый клип к песне "Стефания".
А также рассказывали о том, названы самые провальные номера на Евровидении 2022.