Самые провальные номера на Евровидении 2022: кто занял последнее место

Почетное первое место в пятерке "лузеров" досталось представителю Германии, который выступал под номером 13.

К сожалению, номер Малика Харриса с песней Rockstars не оценили, следовательно - в турнирной таблице он занял последнюю строчку. Жюри не дало Германии голосов вообще, а зрители расщедрились всего на 6 баллов.

Стоит отметить, что Малик Харрис запомнился зрителям своей гитарой, на котором во время выступления было видно наклейку с надписью Peace на фоне сине-желтого флага.

На предпоследнем месте оказалась Франция, которая выступила в финале под номер 6.

Дуэт Альвана и Ahez с песней Fulenn также не нашел поддержки ни среди жюри, ни среди зрителей. От жюри Франция получила 9 баллов, еще 6 – от зрителей.

На третьем месте от конца оказалась Исландия. Трио Systur с композицией Með Hækkandi Sól получили 10 баллов от жюри и столько же от зрителей и заняли 23 место.

Девушки также поддержали Украину. У них на гитарах были наклейки с сине-желтым флагом и после выступления они со сцены призвали "Мир Украине!".

22 место в конкурсе получили представители Чешской республики We Are Domi с песней Lights Off. Коллектив получил 33 балла от жюри и всего 5 - от зрителей.

На 21 месте Евровидение оказалась легендарная группа The Rasmus из Финляндии с песней Jazebel. Горячие рокеры получили 12 баллов от жюри и 26 баллов - от зрителей.

The Rasmus активно поддерживали Украину и успели в Турине спеть с KALUSH Orchestra дуэтом.

А вот так выглядит турнирная таблица всех участников Евровидение: