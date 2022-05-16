Скандал на Евровидении 2022: Федишин нашла еще одно объяснение низким оценкам поляку

Федишин напомнила, что Польша для украинцев – это та страна, которая делает для Украины невероятно большую поддержку. Также артистка поблагодарила Польшу за поддержку.

Одновременно с этим Ирина Федишин опубликовала скрин с результатами голосования за выступление Польши от других стран.

"А теперь снова хочу вернуться ко всем взбешенным украинцам и к теме голосования. Жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев. Я понимаю, что всем это не аргумент. Но это все-таки документ, который дали мне в руки.

Согласно этому документу, давайте отбросим политику и просто будем откровенными. Я прикрепляю фото, где ясно видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинском жюри. Вопрос риторический – жюри всей Европы тоже не компетентен?" – пишет Федишин.

Кроме того, она сообщила, что до нее дошла информация о том, что система оценивания дала сбой и неправильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Федишин предложила подождать официальных результатов.