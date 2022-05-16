Скандал на Євробаченні 2022: Федишин знайшла ще одне пояснення низьким оцінкам поляку

Федишин нагадала, що Польща для Українців – це та країна, яка робить для України неймовірно велику підтримку. Також артистка подякувала Польщі за підтримку.

Одночасно з цим Ірина Федишин опублікувала скрін з результатами голосування за виступ Польщі від інших країн.

"А тепер знову хочу повернутися до всіх оскаженілих українців і до теми голосування. Журі не має права оцінювати учасників на основі політичних або національних критеріїв. Я розумію, що всім це не аргумент. Але це все-таки документ, який дали мені в руки.

Згідно з цим документом, давайте відкинемо політику і просто будемо відвертими. Я прикріплюю фото, де ясно видно, що професійне журі всього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю в 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне - журі всієї Європи теж не компетентне?" - пише Федишин.

Крім того, вона повідомила, що до неї дійшла інформація про те, що система оцінювання дала збій і неправильно виставила бали для Польщі від українського журі. Федишин запропонувала почекати офіційних результатів.