Скандал с экс-женой Князева на польской границе: глава Нацполиции выступил с заявлением

Князев заявил о дезинформации
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев прокомментировал информацию о задержании своей бывшей жены на польской границе с незадекларированной крупной суммой денег. Виктория Князева была за рулем авто, в котором также находились двое граждан Украины и еще один - Хорватии.
Князев на своей странице в Facebook обьяснил детали инцидента.
Руководитель НПУ подчеркнул, что после обнародования в прессе сообщения о задержании польскими пограничниками на автопереходе "Хребенне - Рава-Русская" его экс-жены, Вадима Кагана, Андрея Посметюка и Бояна Маликена, которые перевозили 650 тысяч евро, его частная жизнь "стала топ-темой для обсуждения".
"Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки", - написал он.
Князев в своем посте не уточняет, о какой именно сумме идет речь, но отмечает, что это точно не "почти мешки с деньгами".
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)
Как объяснил шеф Национальной полиции, его экс-супруга Князева уже несколько лет является сотрудником крупной строительной компании "Атлант", со штатом более 500 человек. Фирму возглавляет 78-летний Каган.
"Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему", - говорится в публикации.
Князев сообщил, что средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре Киева.
По словам главы НПУ, имеющегося пакета документов по задекларированных деньгам пограничникам на границе не хватило.
"Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - рассказал Князев.
Также он уточнил, что никаких ценностей у его экс-жены не изымали. При себе в дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые польских правоохранителей не заинтересовали.
Фото: скрин facebook.com/sergii.knyazev
Напомним, что в августе 2018 года Виктория Князева устроила ДТП в Ужгороде - она за рулем Volkswagen Touareg сбила мотоциклиста. Пострадавший получил телесные повреждения.