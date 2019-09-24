Скандал з екс-дружиною Князєва на польському кордоні: голова Нацполіції виступив із заявою

Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач/РБК-Україна)

Князєв заявив про дезінформацію

Голова Нацполіції України Сергій Князєв прокоментував інформацію про затриманні своєї колишньої дружини на польському кордоні із незадекларованою великою сумою грошей. Вікторія Князєва була за кермом авто, в якому також перебували двоє громадян України і ще один - Хорватії.

Князєв на своїй сторінці в Facebook пояснив деталі інциденту.

Керівник НПУ наголосив, що після оприлюднення в пресі повідомлення про затримання польськими прикордонниками на автопереході "Хребенне - Рава-Руська" його екс-дружини, Вадима Кагана, Андрія Посметюка та Бояна Малікена, які перевозили 650 тисяч євро, його приватне життя "стала топ-темою для обговорення".

"Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об'єктами інформаційної атаки", - написав він.

Князєв в своєму пості не уточнює, про яку саме суму йдеться, але зазначає, що це точно не "мало не мішки з грошима".

Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

Як пояснив шеф Національної поліції, його екс-дружина Князєва вже кілька років є співробітником великої будівельної компанії "Атлант", зі штатом понад 500 осіб. Фірму очолює 78-річний Каган.

"Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, що належить йому", - йдеться у публікації.

Князєв повідомив, що кошти були отримані в результаті операції з продажу торгового приміщення у центрі Києва.

За словами голови НПУ, наявного пакету документів щодо задекларованих грошей прикордонників на кордоні не вистачило.

"Польськими правоохоронцями і паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред'явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент був вичерпаний", - розповів Князєв.

Також він уточнив, що жодних цінностей у його екс-дружини не вилучали. При собі в дамській сумочці були особисті кошти та готівка на відрядження в сумі 2100 євро, які польських правоохоронців не зацікавили.

Фото: скрін facebook.com/sergii.knyazev

Нагадаємо, що в серпні 2018 року Князєва Вікторія влаштувала ДТП в Ужгороді - вона за кермом Volkswagen Touareg збила мотоцикліста. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.