ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На польской границе задержали экс-жену Князева с крупной суммой: подробности

STYLERЖизнь    23.09.2019 - 17:18
На польской границе задержали экс-жену Князева с крупной суммой: подробности
На польской границе задержали Викторию Князеву (Фото: коллаж РБК-Украина)

Бывшая супруга главы Национальной полиции Украины была задержана на "Хребенне - Рава-Русская"

Польские таможенники задержали бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева Викторию, которая вместе с еще тремя людьми перевозила в автомобиле незадекларированную крупную сумму денег - 650 тысяч евро. Как сообщил 23 сентября известный блогер Павел Верещагин на своей странице в Facebook, это произошло на автопереходе "Хребенне - Рава-Русская" в воскресенье.

Сейчас все четверо до сих пор находятся в статусе задержанных на польской границе.

Кроме Виктории Князевой, речь идет о гражданах Украины Вадима Кагана и Андрее Посметюке, а также о гражданине Хорватии Бояне Малике, передает издание "Дело".

Они ехали из Украины в Польшу на Mercedes (КА0007ВХ). 22 сентября при пересечении границы все четверо были задержаны, так как первозили 650 тысяч евро без необходимого декларирования. Польские пограничники устанавливают происхождение этих средств.

На польской границе задержали экс-жену Князева с крупной суммой: подробности

Автопереход "Хребенне - Рава-Русская" (Фото: facebook.com)

Также указывается, что Князева была за рулем авто.

По полученной информации с украинской стороны пересечение границы/коридор обеспечивался представителями Пограничной службы Украины.

Сергей Князев официально в разводе с Викторией (26.04.1975 г.р). Три года глава НПУ не указывал ее в своей декларации. В то же время в СМИ пишут о том, что пара проживает вместе до сих пор.

На польской границе задержали экс-жену Князева с крупной суммой: подробности

Фото: Сергей Князев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как передает "Обозреватель", на гражданскую супругу Князева оформлено большинство их совместного имущества.

Согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году она приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны под Киевом общей площадью в 130 "квадратов". Одна из них указана в электронной декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.

Также Виктории Юрьевне Князевой принадлежат две квартиры в Киеве (по ул. Маршала Гречко и на пр-те Петра Григоренко), которые она приобрела в 2011 и 2013 годах. В 2014 году она приобрела еще одну квартиру в новостройке ЖК "Вишневый Затышок" в селе Вишневое под Киевом площадью 63,1 кв.м.

На польской границе задержали экс-жену Князева с крупной суммой: подробности

Фото: bihus.info

В тот же году Князева купила квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области площадью 57,4 кв.м.

На польской границе задержали экс-жену Князева с крупной суммой: подробности

Фото: novostroyki.lun.ua

Кроме того, в Закарпатской области она приобрела жилой дом площадью 48 "квадратов" и получила право собственности на земельный участок 0,2 га, земельный участок в селе Шаян на Закарпатье площадью 0,08 га.

Напомним, что в августе прошлого года Виктория Князева попадала в ДТП в Ужгороде - она за рулем Volkswagen Touareg сбила мотоциклиста. Пострадавший получил телесные повреждения.

Топ-5 самых громких скандалов в новой Верховной Раде Народный депутат во время заседания Рады выбирал себе яхту для круиза (видео)
Новости Украины Государственная таможенная службаПольшаскандалСергей Князев
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь