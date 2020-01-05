Скандал с Dr. Alban в Украине: певец взял слова обратно

Dr. Alban приехал в Украину не с помощью президента Владимира Зеленского. Об этом шведский певец нигерийского происхождения сообщил на своей странице в соцсети Instagram. Интересно, что исполнитель после скандала, который возник после его приезда, откорректировал свой пост в соцсети, видимо, чтобы избежать шумихи.

Из поста певца исчезли слова о помощи Зеленского, а также фраза о "спорном полуострове" Крым.

Вначале до редактирования пост с фото выглядел так.

"Встреча с президентом Украины, президентом Зеленским. Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом среди толпы", - писал Dr. Alban.

Отредактированный пост артиста уже выглядел так. Его изменили 4 января.

"Встреча с президентом Украины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на полуострове Крым. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Как бы там ни было, но я был рад встрече с президентом", - написал исполнитель.

Скриншот поста (instagram.com/dralbanofficial)

Как мы ранее писали, Dr.Alban выступил в Украине в новогоднем "Вечернем квартале". Как написал сам артист, ему был запрещен въезд в Украину после выступлений в оккупированном Крыме, однако после вмешательства Зеленского его пропустили.