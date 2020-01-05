Скандал з Dr. Alban в Україні: співак узяв слова назад

Dr. Alban приїхав в Україну не за допомогою президента Володимира Зеленського. Про це шведський співак нігерійського походження повідомив на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Цікаво, що виконавець після скандалу, який виник після його приїзду, відкоригував свій пост у соцмережі, мабуть, щоб уникнути галасу.

З поста співака зникли слова про допомогу Зеленського, а також фраза про "спірний півострові Крим".

Спочатку до редагування пост з фото виглядав так.

"Зустріч з президентом України, президентом Зеленським. Мені був заборонений в'їзд в Україну з-за мого минулого шоу на спірному півострові Крим. Завдяки втручанню президента я зміг потрапити в Україну. Дуже гарна прогулянка в Києві з президентом серед натовпу", - писав Д. Alban.

Відредагований посаду артиста вже виглядав так. Його змінили 4 січня.

"Зустріч з президентом України, президентом Зеленським. Мені заборонили в'їзд в Україну з-за мого минулого шоу на півострові Крим. Я не знав про те, що українцям це не подобається. Як би там не було, але я був радий зустрічі з президентом", - написав виконавець.

Скріншот поста (instagram.com/dralbanofficial)

Як ми раніше писали, Dr.Alban виступив в Україні у новорічному "Вечірньому кварталі". Як написав сам артист, йому був заборонений в'їзд в Україну після виступів в окупованому Криму, однак після втручання Зеленського його пропустили.