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Зеленский не влиял на пропуск Dr.Alban в Украину, - глава Госпогранслужбы

Новости » Общество     05.01.2020 - 14:16
Зеленский не влиял на пропуск Dr.Alban в Украину, - глава Госпогранслужбы
Фото: выступление Dr. Alban в новогоднем "Вечернем Квартале" (пресс-служба студии "Квартал 95")

Шведский певец не нарушал законодательство при пересечении украинской границы

Президент Украины Владимир Зеленский не влиял на решение о пропуске на территорию Украины шведского певца Dr.Alban, который ранее выступал в аннексированном Крыму. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в Facebook.

По его словам, Доктор Албан въехал в Украину в соответствии с действующим законодательством.

"Вопрос пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины. Отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину", - написал Дейнеко.

Напомним, ранее сообщалось, что Dr.Alban выступил в Украине в новогоднем "Вечернем квартале". Как написал сам артист, ему был запрещен въезд в Украину после выступлений в оккупированном Крыме, однако после вмешательства Зеленского его пропустили.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийГосударственная пограничная службаУкраина
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