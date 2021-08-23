Скандал дня: Джамалу "затравили", потому что она не выступает бесплатно

С чего все началось

"Зраду" относительно гонорара Джамалы разогнали пророссийские Telegram-каналы и Facebook-сообщества.

"Певица Джамала выставила на сайте госзакупок Prozorro свой "ценник":

ожидаемая ею стоимость своей услуги - 337 400 грн бюджетных средств... Джамале теперь просто необходимо будет вложиться хотя бы в дорогие декорации или мощную массовку", - в частности говорится в сообществе "ИСКРА", которое пропагандирует идеологию ОПЗЖ.

Подобный месседж о "дорогом патриотизме" можно увидеть и в сообществе "Страна.UA - Новости Украины "(напомним, что на сайт Страна.uа наложены санкции).

Скриншот (prozorro.gov.ua)

В Facebook пользователи с пеной у рта доказывают, что Джамала не заслуживает таких денег за свое выступление.

"И я бы спела за такую сумму!", "Так она же патриотка, могла бы и бесплатно спеть. Или весь патриотизм за деньги?", "Патриотка должна быть патриотична во всем, бесплатно должна выступать в такие дни", - пишут юзеры.

Скриншот комментариев

Почему хейтеры Джамалы не правы?

Пользователи, которые "бесятся" из-за гонорара Джамалы не обращают внимание на то, что любая работа должна оплачиваться.

"Представим, что вы - владелец лавки по продаже колбасы или бухла. А "организаторам праздника" надо поляну праздничную накрыть. Подарите им немного товара "во имя патриотизма"?" - метко обратился к хейтерам Джамалы журналист Сергей Смальчук на своей странице в Facebook.

"То, что она делает, - это в вашем понимании "в кабаре ногами дрыгать", которое ничего не стоит? Потому что если так, то вы либо реально тупые, либо вообще наглухо конченные", - добавил он.

Выступление Джамалы на Крымской платформе

Такого же примерно мнения и другой известный журналист Богдан Буткевич. Ситуацию, сложившуюся вокруг гонорара Джамалы, он называет "ср*ным совком в стиле "ты же поешь, вот и радуйся, а че, мы за то еще и денег должны платить".

"Вот это - именно то, почему в Украине такие траблы с собственным продуктом в музыке, литературе, искусстве. Потому что украинцы не хотят платить за контент. И не потому, что бедные. А потому, что - рагули в большинстве в культурном плане. Это жлобство высшей меры - забрасывать артисту то, что он, сволочь такая, работает за деньги. Что он, этот артист, который вложил годы каторжной работы, сотни тысяч, если не миллионы собственных денег в собственное развитие - хочет что-то получить обратно", - пишет Буткевич в Facebook.

По словам Богдана, хейтери Джамалы (и других артистов) не думают даже, что за людьми культуры стоит огромная команда тех, кто создает продукт, и все они "тоже хотят кушать".

"Артист имеет полное право устанавливать ту цену за себя, которую считает нужным. Потому что эта цена появляется не на пустом месте, а благодаря строгой работе. И эта цена - она о том, сколько ты вложил и каков твой социальный капитал. За просто так никто деньги не платит. Если человек устанавливает цену - значит, он знает ее. И имеет полное право ее устанавливать. Каждая работа должна быть оплачена. Почему Джамала должна петь бесплатно где-то? Вы же не будете бесплатно свою работу делать? Так почему она должна? Почему никто не говорит, что на Крымской платформе официанты или монтеры должны работать бесплатно?" - заметил журналист.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

А сколько берут за выступления другие украинские звезды?

В апреле известная блогерша Юлия Вербинець из Ивано-Франковска с размахом отметила свое 18-летие. На празднике у нее присутствовали топ-звезды украинской сцены. В частности, Юрий Горбунов, Rumbero's, а также Дмитрий Монатик.

Тогда же сама девушка рассказала, что на шумное празднование "спустила" около трех миллионов гривен. Из них только на гонорары звездам ушло 120 тысяч евро. Она отметила, что половина этого гонорара ушло Монатику (то есть, минимум, 60 тысяч евро).