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Провайдеры начали ограничивать доступ к сайту "Страна.ua" после решения СНБО

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Суббота 21 августа 2021 00:22
Провайдеры начали ограничивать доступ к сайту "Страна.ua" после решения СНБО Фото: украинские провайдеры блокируют интернет-издание после решения СНБО (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Провайдеры начали ограничивать доступ к сайту "Страна.ua". Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести санкции против главного редактора интернет-издания Игоря Гужвы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Strana.ua.

Издание заявляет, что доступ ограничили пользователям сразу несколько крупных провайдеров - "Интраффик", "Ланет" и ряд других.

Кроме того, как утверждает редакция, читатели из разных регионов сообщают о недоступности ресурса.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Игорь Гужва выступает бенефициаром ООО "Ласмак". На сайте интернет-издания "Страна.ua" эта компания обозначена в качестве учредителя. ООО "Ласмак" внесено в санкционный список.

Вторым бенефициаром этой компании указана Анна Солнцева, против которой СНБО также предложил ввести ограничения.

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