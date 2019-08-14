Скандал с дневниками без Крыма: издательство предложило необычную компенсацию

Издательство Papirus, которое влипло в грандиозный скандал из-за дневников с картой Украины без Крыма, признало свою ошибку. Они сообщили, что утилизировали всю партию школьных дневников и предложили компенсацию для тех, кто уже успел приобрести скандальные дневники.

Дневники с картой Украины без Крыма попали в продажу гипермаркета Metro в конце июля. На то, что в дизайне есть ошибка, не заметили ни в самом издательстве, но работники гипермаркета.

Как объяснили в Papirus, недорисованная карта – это ошибка дизайнера и тех, кто должен был проверить макет перед отправкой в печать.

"Ошибку мы обнаружили самостоятельно, после чего сразу отправили запрос всем дистрибьюторам о снятии товара с продажи и о возвращении поставщику для утилизации. Виновные будут жестко наказаны", - сообщили в компании.

Всего было выпущено таких дневников 2500 штук. Часть попала в сеть гипермаркетов Metro, часть осталась на складе производителя. В Metro дневники уже изъяли из продажи и вернули, а также пообещали, что проверят все остатки по складам и начнут контролировать продукцию, чтобы больше не допускать таких ошибок.

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По предварительным подсчетам издательства, 7 или 8 дневников все-таки были куплены или осели на складах, как бракованная продукция. В Papirus заявили, что готовы компенсировать и выкупить проданные скандальные дневники по 500 гривен за штуку.

"Недопущение данной продукции (особенно школьникам) для нас очень важный и болезненный вопрос, поэтому всех, кто каким-то образом получил данную продукцию, просим вернуть ее за вознаграждение", - предложили в издательстве.

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